國產疫苗8月施打?柯文哲：中央和衛福部要清楚說明

衛福部食藥署18日核准高端疫苗專案製造申請案，台北市長柯文哲今（20）日被媒體問及國產疫苗要給民眾施打的看法，他表示，去年11、12月冬季疫情嚴重，北半球死亡相當多，所以歐盟和美國給予只做二期的疫苗緊急授權EUA，但臨床三期還是繼續做，政府給他（高端疫苗）EUA緊急授權在市場上使用，是台灣沒有疫苗會死很多人？但是要在什麼緊急狀況下要打多少，這個恐怕是中央和衛福部要說明的。

柯文哲說，藥物上市前是要做臨床試驗的，要找到合適的劑量，並觀察有沒有副作用，才會拿到認證，而在進入臨床試驗前還會進行動物試驗，所以一般整個程序作完大約要十年，但是去年11、12月給那些只做完二期的疫苗EUA，是因為當時冬季北半球感染很嚴重，死亡很多人，所以歐盟和美國給予只做二期的疫苗緊急授權EUA，但臨床三期還是繼續做。

他指出，政府給他（高端疫苗）EUA緊急授權，臨床試驗三期繼續做，我們只做二期要在市場上使用，這是給什麼樣的緊急使用？是台灣都沒有疫苗，不打會死很多人？但是在什麼緊急狀況下要打多少，這個恐怕是中央和衛福部要說明的。我覺得做事情應該還是要回到理性、科學。

至於國產疫苗一旦上市，北市府還會對外採購疫苗嗎？柯文哲回應，地球打了30億劑的疫苗，不知道台灣發生了什麼事，拖拖拉拉的，台北市今年沒有編預算，真的想去買也沒有錢，還是觀察整個台灣對疫苗的準備狀況，以及病毒演化的速度，明年要不要編預算，因為預算到12月才需要定案，這還在考量。我們要多看多想一下，凡事「多算勝、少算不勝，何況無算」。