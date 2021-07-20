電子業大擴廠 上半年募資4,689億元創新高

台商供應鏈大規模回台設廠，半導體與零組件電子業大舉增資，帶動國內資金募集能力大幅提升。金管會今（2）日公布今年上半年度公開發行公司上半年資金募集情形，其中不只現增與辦理公司債募資金額4,689.76億元，創下史上新高；在募資計畫資金運用，用來擴充廠房設備比重高達37.19%、金額占其中的1,481.67億元，也都雙雙創下史上新高紀錄。

據證期局統計，今年上半年公開發行公司公開募集（含辦理現金增資及發行公司債）籌資申報生效案件總計有170件，金額為4,689.76億元，較去年同期129件、金額4,281.57億元，件數增加31.78%，金額增加9.53%。

證期局副局長郭佳君說，上半年公司辦理現增及公司債資金用途，以償還債款及擴充廠房設備為大宗。其中光擴充廠房設備就有23件、金額1,481.67億元，無論金額或是比重都創下史上新高紀錄。占比最高的還是償還債款的166件、金額1,993.22億元 ，占整體公募金額過半。

郭佳君說，擴充廠房設備比重高達37.19%，創下史上新高，主要集中電子業，主要反應國內經濟復甦與疫情影響、數位轉型需求增加，相對帶動電子股資金需求大增。上半年電子股募資最積極，占整體公募比重約42%。

第二高是其他類的15.98%，主要是台電上半年增資357億元比較大的緣故。占比第三高的是運輸業13.23%，航運為主，主要因為陽明上半年籌資157餘億元為最大宗，此尚未計入近來陽明現增案。

證期局強調，資金用於擴充廠房設備及充實營運資金之金額及比重均較去年同期增加，顯示國內經濟環境正向發展，企業有擴大營運及生產規模之需求。

據證期局統計，上半年國內募資申報生效案件計有166件，金額為3,974.05億元，加上海外募資申報生效案件計4件，金額715.71億元，籌資申報生效案件總計有170件，金額為4,689.76億元，較109年同期129件，金額4,281.57億元，件數增加31.78%，金額增加9.53%。

上半年度公開發行公司辦理私募案件共42件，金額為229.17億元(占公私募合計金額之比重為4.66%)，較去年同期54件，金額169.31億元，件數減少22.22%，金額增加35.35%。

郭佳君說，主要因上半年度有較大型的私募案件所致，是台銀人壽一檔私募普通股高達110億元。

此外，上半年度公開發行公司辦理國內募資申報生效案件募集金額占總募集金額之84.74%，海外募集金額占總募集金額之15.26%，顯示企業仍以國內募集資金為主。