圓展AVer VC520 Pro2 獲第13屆商業暨創新獎

全球視訊會議解決方案領導品牌圓展科技（3669）今日宣布AVer VC520 Pro2獲得Globee Awards頒發的第13屆2021 Golden Bridge商業暨創新獎（Business and Innovation Awards），Globee Awards為統籌世界一流企業的獎項計畫和企業排行榜的組織。

Golden Bridge Awards 每年從全球各行業中，評選出該領域表現傑出的佼佼者。評選項目包含組織績效、產品和服務、創新、執行和團隊管理、商業與專業傑出女性、案例研究和成功部署、公關和行銷活動、產品管理、網站、部落格、白皮書、影片、廣告、創意發想、合作夥伴計劃以及客戶滿意度計劃。

該獎邀請業界先進、專家擔任評審，依各項指標進行評分，共同評選出 2021的獲獎者。圓展則在硬體科技類，獲評為金牌GLOBEE得主。

圓展科技指出， Pro2是企業級的中大型會議室視訊會議系統，帶給使用者流暢的視訊會議體驗。VC520 Pro2強大的功能，如18倍總變焦鏡頭、全新升級SmartFrame智能對焦框圖技術、Sony True WDR感光元件以及IP串流功能，讓使用者體驗極致的聲音及視訊效果。

使用VC520 Pro2的高畫質鏡頭及全雙工喇叭麥克風，讓會議變得輕而易舉。透過全雙工麥克風陣列及回音消除功能，清楚接收會議室內的音訊；而喇叭麥克風串聯方案，能額外串接兩個喇叭麥克風，在直徑9公尺內都能接收且傳遞完美音質，讓與會者不需擠在一個喇叭麥克風前。此外，喇叭麥克風提供觸控面板設計，可輕鬆實現一鍵靜音和音量控制，帶來更高層次的音質表現。

圓展美國子公司產品行銷總監Carl Harvell說：「我們很自豪AVer產品能被Globee Awards授予金牌獎。這項傑出的成就的背後，是我們努力不懈地進行產品創新，和堅持以客戶為中心的理念。我們相信Globee Awards的認可，能更進一步認證我們對客戶的承諾。」