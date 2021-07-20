雙鴻拚谷底強彈 董座看好下半年營運

散熱模組大廠雙鴻（3324）今（20）日召開股東會，董事長林育申強調，公司第2季營運為全年谷底，預估下半年一定會比上半年好，毛利率也會站穩在20%以上。

雙鴻去年受惠筆電、伺服器需求暢旺，全年稅後純益11.27億元，改寫新高，每股純益（EPS）12.88元，董事會決議配發現金股利5.5元。不過，今年上半年因原物料飆漲以及手機需求不振，拖累雙鴻近期營收不如市場原先預期。

對此，林育申表示，公司第2季營運比預期差，主要原因來自匯損、原物料大漲，以及去年手機客戶擴產的攤提折舊費用，但預期8月之後，原物料價格將趨穩，而缺料狀況也會緩解，加上伺服器與筆電新機種開始拉貨，下半年營運將逐季走揚。

針對今年筆電市場景氣，林育申認為，目前居家上班、遠端教學仍是常態，需求維持高檔，美系客戶新機種也開始出貨，對公司而言，下半年產品線展望不錯，但由於基期較高，明年成長相關業績年成長約個位數。

至於手機業務方面，林育申認為，手機今年業務仍較艱辛，主要是因為過去華為旗下中高階手機全導入熱板（VC），但華為受到美國禁令影響，手機銷售大幅下滑，進而拖累VC出貨表現，整體手機市場尚未明朗。

展望未來，林育申透露，公司的車用散熱解決方案陸續進入測試階段，預計今年第4季將出貨給歐美客戶，而其他客戶完成產品驗證後，此一業務營收最快將在2023年大幅成長。