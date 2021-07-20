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7月暫緩夏月電價？蘇揆鬆口：合理範圍內應予考慮

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導

7月是否繼續暫停實施夏月電價？行政院長蘇貞昌今（20）日透露，7月因為三級警戒又延長，很多人還是在家辦公、居家時間較多，「在合理範圍內」，應該要給予考慮。

為因應疫情警戒三級，不少民眾在家上班、遠距教學，行政院於紓困4.0精進方案，推動暫停實施6月夏月電價，不過隨著三級警戒延長至7月26日，包含民進黨立法院黨團等界也呼籲7月比照實施。

雖然台電對於7月是否比照實施，態度始終保留，並強調會依照行政院政策執行，不過民進黨立委鄭運鵬於臉書透露，黨團和行政院本周正在溝通7月也不實施夏月電價，並將在22日的行政院院會確認。

蘇揆今日出席證交所「台灣創新板」及櫃買中心「戰略新板」聯合開板典禮時回應表示，電價有個機制已運作好幾年，夏季電價並非調漲，而是希望大家在夏季用電能夠撙節，這機制也不會涉及一般家庭用戶，都是在高用電的產業，或是豪宅大戶。

不過蘇揆透露，6月已不實施夏月電價，7月因為三級警戒又延長，很多人還是在家辦公、居家時間較多，在合理的範圍內，應該要給予考慮。他強調，將會循機制，於確定後會向國人同胞報告。

蘇揆也再次呼籲國人，每度電都得來不易，雖然是炎熱的夏天，還請節約用電，共體得來不易的成果；因為無論民生、產業各方面都需要用電，大家還是要節約用電。

電價 民進黨 櫃買中心

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