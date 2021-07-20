店家奄奄一息 李育家：走在街道上就知道有多蕭條

當全年GDP「坐五望六」喊得震天價響之際，受到本土疫情重創，國內居多的中小企業卻是損失慘重。全國中小企業總會理事長李育家向政府喊話，「請想想中小企業那些甘苦人」，適度的解封降級、基本工資凍漲，並適時加碼推出額度至少5,000元的振興券，才能搶救已被本土疫情壓得奄奄一息的餐飲、旅遊等微型商業服務業。

李育家指出，國內中小企業家數占全體企業97.6%，家數近150萬家，中小企業就業人數更占全國就業人數78.7%，就業人數高達905萬多人，且每一個勞工背後代表的都是一個家庭，可謂台灣的「護國山脈」，但原以為去年的全球疫情已暫平息，未料此次卻受到本土疫情的重擊，超過二個月的管制所導致的零收入，已讓許多商業服務業店家快喘不過氣，幾乎已經窒息了。

李育家呼籲政府宜儘速組成「中小企業國家隊」，加快速度搶救中小企業，避免釀出更嚴重的倒閉潮，因為目前實施無薪假已暴增至1,883家、21,133人，實施總家數創下金融海嘯以來有無薪假統計的歷史新高，而且可以想見的是，接下來無薪假的家數和人數都還會再增加。再看今年再度開放申請的勞工紓困貸款，四天下來就突破110萬件，相比去年22天才破百萬，人數也是明顯大增。

關於紓困，，李育家認為，政府應觀察美、日等國的做法，不是採取斤斤計較的方式，國內不僅補助資源少、審查速度也慢，但疫情管制下店家不僅零收入，還有房租、水電、貸款等開銷需要支付，「每月虧幾十萬」幾乎變成常態，硬撐著的店家，除非你有積蓄，要不然只能挖東牆補西牆。李育家強調，「紓困」宜從寬、從速、從簡。

李育家憂心的說，「走在街道上，你就可以感受到究竟有多蕭條」。

李育家強調，政府應馬上立即做到「三快」，包括：快篩、快紓困，還有快打疫苗，才能搶救岌岌可危的中小企業。

此外，李育家還特別提到，政府宜適度開放疫苗給商務人士。李育家指出，最近因疫情延燒，引發各界焦慮及恐慌，很多企業在國外有工廠或分公司，沒打疫苗，根本無法出國，但很多事用視訊很難解決，他呼籲政府應適度開放疫苗給商務人士，經貿運作才不會停頓。