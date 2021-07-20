中經院上修經濟預測到5.16%、全年CPI上修到1.72%

中經院今天發布最新經濟預測，台灣雖因5月疫情出現變數，但因美中兩大經濟體復甦力道超乎預期，台灣經濟在外熱內回溫的情勢下，仍更上層樓，預估全年成長率約為5.16％，較4月的4.80%上修0.36百分點。

中經院分析，5月中旬後因本土疫情爆發，隨即實施三級管制措施，但外貿部門因全球經濟強勁復甦、國際貿易維持暢旺而屢創新高，因此國內需求民間消費成長雖因疫情中挫，只貢獻 0.60個百分點，但在國內投資中的民間投資強力支撐下，可貢獻1.56 個百分點，強力挹注經濟成長。另外國外淨需求則因商品進、出口穩健成長，相互抵減後對經濟成長率貢獻 2.58 個百分點。

中經院院長張傳章表示，此次上修經濟預測原因，在於本土疫情雖壓抑國內消費，但台灣因受惠因固定資本及民間投資成長力道都相當穩健，且商品及服務輸出成長力道超出預期，在受惠雖五月以來疫青受惠20231全年球強勁更，為比上次的4.80%上修0.36百分點。

今年各季成長因疫情干擾，以及比較基期影響，逐漸走緩，分別是8.92%、6.1%、3.17%、2.94%。整體而言，上半年平均成長率將突破 7.0％，達到 7.50％，下半年之平均成長率約為 3.05％。

對於外界關切的消費者物價指數，中經院表示， 由於躉售物價走勢攀升，且國內物資與服務類價格因天候等因素走升，在2020年比較基期偏低情形下，2021年消費者物價指數（CPI）走勢升揚，全年CPI 年增率約為1.72％，較上年之-0.24%差距1.96 個百分點，漲勢明顯。

張傳章表示，未來經濟發展情勢，受到許多不確定因素影響，包括變種病毒疫苗接種進程，及企業獲利時代各國對通膨及貨幣政策影響，尤其是美中衝突會影響廠商布局及創新進度，都是值得關切問題。