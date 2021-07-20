統一證券旗艦ETN 獲國家品牌玉山獎肯定

統一證券（2855）兩檔旗艦ETN-統一特選價值成長報酬指數ETN（020018）、統一特選台灣上市上櫃FactSet5G報酬指數ETN（020019）雙雙榮獲第18屆國家品牌玉山獎最佳產品類大獎。統一ETN以嚴謹的指數編製概念、出色的績效表現，以及積極的與投資人互動而深獲評審團肯定。

統一證券董事長林寬成表示：「兩檔統一ETN同時榮獲國家品牌玉山獎最佳產品殊榮，對經營團隊而言是莫大的鼓勵與肯定，也代表統一證券在產品研發與技術創新的實力獲得市場的見證。」。

「統一特選價值成長報酬指數ETN」指數的設計概念來自淡江大學葉怡成教授所著的【誰都學得會的最強選股公式GVI】一書，透過統一證券自營部資料分析團隊，採用淨值股價比及股東權益報酬率計算出成長價值指標，篩選出符合評量標準的30檔股票，以等權重加權方式構建指數。

此指數的好處在於評估標準穩定，不受市場產業輪動影響，每一季定審，刪除本季股價漲多或股東權益報酬率落後的股票，納入股價被低估及下一季有望起飛補漲的股票。因此，雖然是被動投資，卻具備自動換股的主動式基金的精隨，自去年7月28日發行以來，累積漲幅已超過90%。

「統一特選台灣上市上櫃FactSet5G報酬指數ETN」指數設計則是完全出自業界投資操作績效長期領先的統一證券自營團隊，以獨到的產業趨勢判斷及選股敏感度，聚焦臺灣5G供應商在全球5G產業鏈裡不可或缺的獨特性。成分股完整且集中於晶圓代工、IC設計、被動元件、PCB、記憶體及網路通信等台灣5G產業鏈的上、中、下游，相較市場上同性質的5G指數純度更高，績效表現也更優異。

統一證券是目前市場上ETN發行最積極的券商，發行檔數最多且指數涵蓋市場最廣，除台灣外，亦包括香港、美國、日本、韓國等地，充分展現出對ETN市場經營的野心。統一證券表示，將會在指數編製研究、ETN發行造市，以及行銷推廣上繼續努力，以持續發行好品質的金融商品，作為投資大眾進入財富管理領域的最佳敲門磚。