防疫優先行檢驗我挺你 機車定檢「LINE」通知

機車車主注意嘍。 台北市環保局自即日起至9月底止辦理「仲夏送好禮 定檢一起LINE」宣導季活動，民眾加入台北市LINE@官方帳號「定檢好康愛報報」，完成指定任務可享好康，最高可獲得120點LINE POINTS點數及100元機車保修折扣金。疫情當前，鼓勵市民使用電子化通知服務取代傳統明信片傳遞接觸，趕快加入參加活動，既可享好康又能防疫，活動詳情請參考官方帳號公告。

環保局說明，今（2021）年宣導季推出LINE POINTS點數好康贈送活動，每推薦兩名好友加入LINE@官方帳號即可贈送LINE POINTS 10點，每人最高可獲得100點，另機車設籍於台北市之好友，新註冊電子化通知並完成年度定檢可再獲得20點。除此之外，完成系統註冊及年度定檢者（不限車籍），還可以領取100元機車保養維修電子折價券，憑券至台北市配合活動之機車排氣檢驗站，保養維修滿300元即可折抵，讓愛車保持良好狀態安心使用。

透過LINE@「定檢好康愛報報」註冊電子化通知，不僅可提醒車主按時完成機車排氣檢驗，系統內也可查詢定檢結果及申請汰舊補助等功能，防疫期間可多加使用，線上接收最新消息，減少接觸傳染風險（詳細資訊可掃描附件QR Code點選加入）。

環保局表示，今（2021）年因應疫情影響，環保署將4月至10月發照之機車定檢期限延長至年底，民眾可於疫情趨緩後陸續完成定檢及車輛保養，前往檢驗時，也別忘了出門戴口罩，注意維持社交距離，維護自身安全。