外熱內回溫！中經院上修今年經濟成長率為5.16%

中經院今（20）日發布今年最新經濟成長率為5.16%，較今年4月預測值4.8%，上修0.36個百分點，今年經濟成長將呈「外熱內回溫」模式。

中經院表示，台灣經濟走勢持續2020下半年以來的強勁走勢，穩健復甦，5月中旬後因本土疫情爆發，隨即實施三級管制措施，雖然外貿部門仍因全球經濟之強勁復甦、國際貿易維持暢旺而屢創新高。

中經院表示，內需之民間消費即因管制措施而受挫，雖然2020年之民間消費比較基期已偏低，且國內投資仍因科技大廠、都更改建等挹注下維持成長，但台灣經濟在外熱內回溫的情勢下更上層樓，預估全年成長率約為5.16％，較2020年之3.12%增加2.04個百分點；成長趨勢因比較基期因素呈現逐季下緩趨勢，即便第2季因疫情中挫成長趨勢，但上半年平均成長率仍將突破7.0％達到7.50％，而下半年之平均成長率約為3.05％。

中經院表示，就成長模式觀察，2021年呈現外熱內回溫情勢；內外需求之貢獻度各半（各提供約2.58個百分點）支撐國內經濟成長率。其中，國內需求之民間消費成長雖略有中挫（貢獻0.60個百分點），但在國內投資（民間投資）強力支撐下（貢獻1.56個百分點），仍能強力挹注經濟成長。國外淨需求則因商品進、出口之穩健成長，相互抵減後對經濟成長率貢獻2.58個百分點。至於2021年國內物價水準，因全球經濟復甦，對商品與服務之需求增溫，在缺料、缺工，及疫後供應鏈配置失衡，與預期心理因素等情形下，CPI年增率約1.72％，較2020年之負0.24％有較為明顯之成長。