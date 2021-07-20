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評／「滴滴」風波後寒蟬效應？外資將掀中國資產拋售潮

強勢美元下半年可望重現 逢低分批布局美元指數ETF

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
美元指數表現。
美元指數表現。

美國經濟復甦力道強勁，美國聯準會（Fed）更於6月中的聯邦公開市場委員會（FOMC）透露鷹派訊息，消息一出，美元指數大漲2%；元大投信研究團隊表示，市場普遍認為Fed最快第3季將提出減少購債前瞻指引，強勢美元下半年可望重現，投資人可以視自身風險屬性及商品適合度，逢低分批布局美元指數原型或槓桿ETF。

隨著新冠肺炎疫苗問世，全球疫情逐漸受到控制，國際經濟活動也逐漸回復，美國不僅復甦腳步名列前茅，新冠病毒疫苗施打進度亦優於預期，近期美股頻頻創下新高，美國經濟數據捷報連連下，Fed也預計將貨幣寬鬆政策逐漸轉向，雖然現階段仍為「寬鬆」環境，但相較之下已沒那麼寬鬆，更在2021年6月中的FOMC會議，釋出鷹派訊息。

根據過去量化寬鬆（QE）退場的經驗顯示，美元指數在縮減購債前後，偏向震盪盤整，但開始縮減購債後明顯走強，而QE退場後，更出現爆發式成長，以前次QE退場為例，Fed於2013年下半年開始討論縮減購債、2014年1月開始縮減QE規模、2014年10月QE正式退場、2015年12月開啟升息循環，美元指數也受到縮減寬鬆激勵，2014年中打底後呈現爆發式走強，根據彭博統計2014年1月1日至2015年12月31日美元指數大漲23.23%。

期元大美元指數期貨ETF研究團隊表示，市場普遍預期，下半年Fed將開始討論縮減購債的前瞻指引，之後便會開始縮減購債規模，依照聯準會利率點陣圖顯示，可能在2023年開始升息。美元指數短時間內將維持橫向偏強盤整，在Fed下半年開始討論縮減購債後，強勢美元可望再度回歸。

元大投信說，投資人可視自身風險屬性，分批投入期元大美元指數期貨ETF（00682U）；積極型的投資人，可評估自身風險屬性與商品適合度後，透過期元大美元指正2 期貨ETF（00683L）波段操作，當美元指數彈升時可望放大獲利。

美元指數 元大投信 美國經濟

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