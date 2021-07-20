彭博ETF統計：美國強勁成長預測 股票型資產受青睞

聯準會主席鮑爾重申尚未達啟動縮減購債的時機，但美國六月CPI與核心CPI年增率分別創下2008/8及1991/11來最大升幅，PPI年增率更高達7.3%，加上變種病毒肆虐、七月密西根大學消費者信心指數初值放緩，所幸六月零售銷售意外增加，顯示消費需求復甦強勁，累計全球股市小幅收低。

依據彭博資訊統計，截至2021/7/16過去一週ETF資金淨流量顯示，整體股票型ETF近週資金淨流入173億美元，主要淨流入美國股市89.4億美元，全球、日本、中國及新興市場股市亦分別有48.2億、14.5億、7.3億及5億美元淨流入，而亞太及歐洲股市則分別淨流出3.3億及1.4億美元，拉美及東歐股市亦有小幅淨流出。

富蘭克林證券投顧分析，美國及英國通膨續創波段或歷史新高，英國、加拿大、紐西蘭、澳洲及南韓央行陸續縮減購債或釋出未來將討論升息的訊號，政策緊縮擔憂壓抑股市表現，避險資金重新擁抱債券資產，再度凸顯資產配置的重要性。根據Factset(7/16)預估，第二季獲利預估成長69.3%，將創下2009年第四季以來最大增幅，且自六月底預估的63.3%上調。而即使面臨上游成本上揚的通膨壓力，第二季淨利潤率預估自前季歷史新高的12.8%略降至12.1%、仍高於五年平均的10.6%，預期企業強健的獲利表現有助延續股市中長線多頭格局。

值此景氣動能、通膨及貨幣政策預期的換檔階段，建議投資人選股須更重視品質與成長的可持續性，核心配置首選產業多元布局的美國平衡型基金，掌握股債收益及類股輪動機會，債券投資宜靠攏可受惠景氣復甦及通膨環境下的美國高收益債及波灣債，股票建議採取逢震盪加碼+定期定額策略，涵蓋創新成長及價值循環、美國及新興亞洲布局，並留意可受惠拜登政策的基礎建設及長線數位轉型題材的科技產業，網羅多元投資機會。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯認為，科技公司的品質不斷提升，例如經常性收入來源增加、資產負債表強健且利潤率強勁，科技類股相對大盤應享有溢價。此外，數位轉型才剛開始，科技產業提供參與數位轉型主題的機會，而且與後疫情時代經濟重啟及基礎建設投資活動高度相關，亦將成為景氣循環贏家，我們持續專注於數位轉型的投資主題。

美盛凱利基礎建設價值基金(本基金之配息來源可能為本金)經理人尼克．蘭利表示，後疫情時代，基礎建設扮演驅動經濟成長的關鍵力量，除了傳統基礎建設，為了達到各國政府設定的積極減碳目標，包括低碳排放的發電設備、電動車充電基礎建設、氫能碳排放較少的燃料等的投資，意味基礎建設及公用事業公司的資產規模將成長，有利創造穩定的股利收益及股利成長，挹注長期股價表現。