新興市場債 迎來資金淨流入

美國通膨數據升高，聯準會發言緩解市場擔憂；疫情起伏未歇，全球債市漲跌互見。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周除新興市場債迎來約7.9億美元的資金淨流入外，包括投資級債及高收益債則呈資金淨流出狀態，信用債市資金動能略微降溫。

安聯投信表示， 美國最新消費者物價指數出現逾10年以來最大漲幅，市場對通膨預期擔憂快速升溫；而後聯準會主席鮑爾於國會聽證會中強調當前價格上漲現象較為獨特，會密切觀察通膨是否在維持較高數月後開始回落，但在美國經濟完全復甦、達成充分就業前，聯準會仍會持續以政策支持，市場情緒略得緩解，市場風險情緒指標美國10年期公債殖利率走勢先升後降，最後收於1.3%左右水準。

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，市場關注的焦點之一美債殖利率雖在近期走跌，殖利率曲線趨平，但隨著疫苗的施打與經濟復甦，時序上愈接近年底，市場也將會反應逐漸開始的量化縮減，預期美國10年期公債殖利率年底仍可能震盪走揚，在投資時建議仍應將此點納入考慮，特別是債券資產應維持較短存續期，才有助於抵禦利率風險。

謝佳伶表示，在政府政策的支持以及經濟基本面的改善下，美國企業體質持續轉佳，美國高收益債市違約率已較去年較高點約6%明顯下降至約2.5%左右。進一步觀察，可發現美高收中CCC評級的違約率仍明顯較其他評級為高，加上目前平均回復率仍約為25%，低於長期平均值，故在投資時仍應以主動選債的方式參與，降低信用相關風險；但整體來說，目前對美高收展望仍偏正向。

在投資建議上，謝佳伶指出，雖目前利差持續收窄，但環顧各式債券資產，高收益債仍是相對可提供較具吸引力收益率者，加上多數的美國高收益債企業後市展望正向，信用品質有望持續改善，或可進一步提供利差收斂空間。在產業部分，包括航空、商業及房地產等產業因受惠於美國景氣升溫，有更多的表現機會，建議可挑選相關產業中存續期較短（2年左右）、評級較佳（B、BB以上）者，追求更佳的風險調整後報酬。