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經濟部盤點 2024年日增40萬噸產業用水

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導
示意圖。經濟部表示，未來4年可供產業用地1,584公頃，產業用水估計則每日可增加約40萬噸。圖／聯合報系資料照片
示意圖。經濟部表示，未來4年可供產業用地1,584公頃，產業用水估計則每日可增加約40萬噸。圖／聯合報系資料照片

經濟部今（19）日在國發會委員會報告土地、供水要素優化推動情形。經濟部表示，未來4年可供產業用地1,584公頃，產業用水估計則每日可增加約40萬噸。

為落實蔡總統產業投資五大要素優化政策，瞭解土地、供水要素優化推動情形，國發會委員會議今日邀請經濟部進行專案報告，並舉行會後記者會。

工業局主秘周崇斌表示，彚整工業局所屬工業區、科學園區及農委會農業科技園區，估計未來四年可供應給產業1,584公頃，產業需求用地約1,259公頃，其中半導體、5+2產業及六大核心產業所需用地約538公頃；整體來看，應足以供應產業發展所需用地。

他也坦言，因產業發展所需用地會有區域分布不同，未來四年可供應給產業1,584公頃中，北部僅有162公頃、中部有463公頃、南部有839公頃，東部則有119公頃。因此工業局已建置媒合平台，媒合廠商用地需求，並提供單一窗口一條龍服務。

針對北部較缺地，工業局表示，則是透過工業區立體化更新措施，讓既有工業區廠局長高長胖，自2019年4月以來，共有35案申請，總共新增近萬平方公尺樓地板面積，新增投資額達293億元，其中24案集中在北部的土城、樹林、中壢、大武崙工業區。

至於供水方面，水利署長賴建信指出，持續推動「產業穩定供水策略行動方案」計畫，針對各項開源、節流、調度、備援工作亦持續趕辦推動，包括烏溪鳥嘴潭人工湖計畫、再生水工程、翡翠原水管工程、曾文淨水廠擴建、曾文南化聯通管開發等，預計至2024年可再增加每日82萬噸水源。

他進一步指出，其中鳥嘴潭人工湖計畫庫容有百萬公噸，完成後每日增供25公噸，伏流水開發估計至2024年每日可增供19萬噸，上述兩項主要支應民生用水。

他指出，再生水則是供應工業用水，推動計畫是到2026年，完成後每日可增加供應28.9萬噸，估計至2024年則每日可供應10萬噸工業用水。此外，規畫中的新竹和台南海淡廠完成後，每日各可增供10萬噸、20萬噸用水。

工業局 經濟部

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