用戶反映6月帳單仍照夏月收費 台電：差額下期抵扣

台電配合行政院紓困4.0精進方案，針對住宅用戶6月不實施夏月電價，但部分用戶反映所收到的6月份電費帳單仍依夏月電價收費。台電說明，行政院公布紓困後，台電隨即展開收費調整作業，但部分電費帳單已完成寄送作業，表示差額將於下期電費帳單一併抵扣，不會影響用戶權益。

台電指出，全台住宅用戶逾千萬戶，為免頻繁擾民，故採隔月抄表收費制度，半數用戶在單數月份抄表收費，其餘用戶則在雙數月份。後續根據抄表所得用電量，依適用電價進行核算，最後依序寄送電費通知單予用戶，整體流程牽涉多項細節。

台電說明，電費採先用電後付費制度，電費帳單的用電期間為前二個月，而往年夏月電價皆從6月開始實施，行政院於今年6月24日公布紓困4.0精進方案後，台電隨即展開收費調整作業，包括修正計費程式，重新計算用戶電費，預計在7月完成。

但實務上無法即時配合電價異動日期全面調整抄表、計費及郵寄等作業期程，致部分用戶6月電費已經計費且寄送繳費通知，因此造成用戶誤會，台電深表歉意。

台電表示，台電於公告實施6月份暫緩實施夏季電價後，即進行計費程式調整，程式調整妥前已寄送按夏月電價計費的電費通知單，台電將重新按非夏月電價計費，差額部分於下期電費一併抵扣，不會影響用戶權益。