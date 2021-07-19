電動自行車市場夯 UL推安全認證助企業搶先機

面對成長動力強勁的電動輔助自行車市場，全球安全科學領導者 UL 提供電動輔助自行車相關的認證服務，該認證是以 ANSI/CAN/UL 2849標準為基礎，透過檢查電動輔助自行車的電氣傳動系統、電池系統跟充電器系統的方式，提供電氣和消防的安全認證，目標是協助電動輔助自行車製造商將更安全的產品推向全球市場。

受惠於綠色經濟崛起、防疫新生活型態與各國政策推動，全球電動輔助自行車市場持續看漲，帶動台灣電動輔助自行車出口。根據財政部統計數據，台灣電動輔助自行車出口值已連續4年呈現雙位數字正成長，出口金額從2016年的1.4億美元一路成長到2020年的9.9億美元，此外，今年前五月出口金額也成長44.2%，彰顯強勁成長動能。

UL台灣區總經理陳宗弘表示，新冠肺炎疫情導致全球交通生態體系呈現劇烈變化，加上各國對電動輔助自行車的補助措施，帶動歐美等國家對於電動輔助自行車的市場需求。面對全新藍海市場，建議台灣電動輔助自行車業者及早掌握歐美市場對電動輔助自行車的相關規範，才能無縫接軌國際，搶進全球市場。

隨著疫情逐步解封，以及各國放寬電動自行車在公共場域的使用規範，例如美國內政部於2020年10月宣布電動輔助自行車不屬於電動車輛，可駛上非電動車道等，將推升民眾對電動輔助自行車的接受度。

因應全球飆升的市場需求，並推促電動輔助自行車能更安全上路，UL攜手業界領袖共同參與ANSI/CAN/UL 2849安全要求開發，並於2020年初發佈標準，提供電動輔助自行車（e-Bike）及電動踏板輔助自行車（pedelec cycles）充電安全的認證依循。

隨著電動輔助自行車的需求增長，美國、歐盟紛紛推出新的標準要求以保障行車安全。對於生產製造電動輔助自行車的企業來說，滿足標準要求，不僅只是確保產品符合規範，更能保障消費者安全，提升品牌信譽，讓產品順利出口國際市場，穩固競爭力。