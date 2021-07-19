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陳亭妃：發放振興券要「民眾好消費、店家好處理」

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
疫情趨緩，各地人流增多，行政院也開始研擬振興券。本報資料照片
疫情趨緩，各地人流增多，行政院也開始研擬振興券。本報資料照片

為了搶救餐飲業，行政院研擬再度發放振興券民進黨內有人倡議去年發放三倍券今年可改發五倍券，國民黨則主張發現金。民進黨立委陳亭妃指出，振興券最主要就是要讓經濟復甦，也就是在經濟活動停擺之後，如何能刺激消費，讓人民有感，是最重要的，振興券一定是要讓「民眾好消費，店家好處理」，才能變成雙贏。

陳亭妃指出，這次受到疫情衝擊的行業別非常大，從餐飲、運動、藝文、旅遊等，其實範圍之廣，希望在每個層面當中，都應該納入到振興的範疇之內，也就是如果真的使用振興券的話，那這個範圍都應該涵蓋，讓他們能夠直接感受到政府對他的協助，去年也發了振興券，得到很好的效果，這個部分如何更精進，讓效果更強，把過去有些不適當的地方，把它做一個調整，好就要更好，讓整個振興更清楚。

民進黨立法院黨團幹事長劉世芳說，黨團已把各民意代表對於振興產業聲音傳達給行政院，國發會也正在研議跟規畫，在疫情可控狀況，支持台灣各地內需型產業振興，希望行政院規畫時，可考慮到最方便的方式，不管是三倍券、五倍券等。

劉世芳說，但針對國民黨所稱普發現金，還是不可取，這部分沒有考量到貧富差距，沒有真正紓困到困難產業。

振興券 國民黨 民進黨

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