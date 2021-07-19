陳亭妃：發放振興券要「民眾好消費、店家好處理」

為了搶救餐飲業，行政院研擬再度發放振興券，民進黨內有人倡議去年發放三倍券今年可改發五倍券，國民黨則主張發現金。民進黨立委陳亭妃指出，振興券最主要就是要讓經濟復甦，也就是在經濟活動停擺之後，如何能刺激消費，讓人民有感，是最重要的，振興券一定是要讓「民眾好消費，店家好處理」，才能變成雙贏。

陳亭妃指出，這次受到疫情衝擊的行業別非常大，從餐飲、運動、藝文、旅遊等，其實範圍之廣，希望在每個層面當中，都應該納入到振興的範疇之內，也就是如果真的使用振興券的話，那這個範圍都應該涵蓋，讓他們能夠直接感受到政府對他的協助，去年也發了振興券，得到很好的效果，這個部分如何更精進，讓效果更強，把過去有些不適當的地方，把它做一個調整，好就要更好，讓整個振興更清楚。

民進黨立法院黨團幹事長劉世芳說，黨團已把各民意代表對於振興產業聲音傳達給行政院，國發會也正在研議跟規畫，在疫情可控狀況，支持台灣各地內需型產業振興，希望行政院規畫時，可考慮到最方便的方式，不管是三倍券、五倍券等。

劉世芳說，但針對國民黨所稱普發現金，還是不可取，這部分沒有考量到貧富差距，沒有真正紓困到困難產業。