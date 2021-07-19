兆豐銀新創紓困供利息補貼 最高省近35萬元

自5月中本土疫情爆發，對國內各項產業衝擊甚鉅，取得紓困資金較困難的新創事業在行政院6月初推出紓困4.0方案後，也將獲得奧援，國發基金特別委由兆豐銀行主辦，推出「新創紓困融資加碼方案」提供新創業者1年期最高1.345%的利息補貼，最多可以為新創業者省下近35萬元的利息。

新創事業向來受限於資格認定問題，取得資金較為困難，國發基金為協助新創事業度過疫情難關，特別推出「新創紓困融資加碼方案」，凡經國發會審查資格並核發「新創事業資格證明函」新創事業，銀行即可據以快速認定該事業是否符合「國發基金融資加碼方案」的適用資格，並在新台幣2,600萬元額度內提供十成信用保證，除免負擔保證手續費外，更可享有1年期最高1.345%的利息補貼，讓新創事業更容易取得紓困資金，不讓疫情衝擊阻斷創新之路。

為積極推展新創紓困加碼方案，兆豐銀行董事長張兆順表示，希望透過協助國發會的新創加碼方案，力挺新創業者渡過疫情難關，有機會成為台灣的新創獨角獸。

同時兆豐銀行於第一時間在官網建置線上進件專區，各分行人員可立即掌握新創事業申請訊息，並以從速、從寬、從簡的e化簡化流程，協助新創事業取得度過疫情所需資金。

目前兆豐銀行已於本月7日及9日參加國發基金加碼方案線上說明會，向新創事業分享銀行申貸實務，協助業者了解如何向銀行出申請。本方案推出後，兆豐銀行也已經火速完成首件影視傳播相關新創業者的貸款案件。