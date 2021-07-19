四大技術藍領身價鍍金 不畏疫情影響有三大優勢

近年來新鮮人求職找工作，不再對白領上班族情有獨鍾。根據1111人力銀行曾經做過的調查顯示，有五成二新鮮人願意投入技術藍領工作，主要是著眼於三大優勢：收入好、看好未來發展及工作時間彈性。其中，又以焊接技術人員、工地主任、裝潢師傅、水電技工的含金量最高，且不畏疫情影響，業界仍頻頻祭出搶才價，而他們的高薪資，靠的是技術。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，實施防疫三級警戒至今將近兩個月，國內觀光、旅遊及餐飲等內需產業受到明顯衝擊，企業徵才力道相形保守，不過仍有許多職務頻頻祭出高薪，盼補足人力缺口，例如「技術導向」的藍領人才，在就業市場裡長期供需失衡，不過隨著產學合作的介入、保險制度健全加上工作環境的優化改善，一向被視為危險、辛苦、骯髒的傳統產業工作，近幾年也逐漸能被年輕族群接受。

1111人力銀行指出，其中焊接技術人員，工作內容主要是依據施工圖，辨別材料特性，選擇適合的焊接方式及填料、焊條，進行金屬加工；並且還要能夠目視檢查焊道是否有穿焊、焊蝕、滲透不足、裂紋等缺陷，有經驗的師傅等級，日薪從1,600~2200元都有，不少公司也都願意培訓學徒。根據1111人力銀行資料顯示，入行不到一年起薪27,100元，第三年以後薪資就有37,000元，技術含金量高的焊接師傅，更有公司開出高薪七萬五挖角，能夠拿多少薪水，完全以工作能力論定。

此外，根據主計總處公布5月失業率飆升至4.11%，失業人數達48.9萬人，疫情持續衝擊，惟營建業表現一枝獨秀，剛性買盤將延續到下半年，房地產火熱，帶動營建人才身價水漲船高，根據資料顯示，一年以內的菜鳥工地主任就有44,000元的好薪情，若是資歷在七年以上者，薪水更是高達64,400元。工地主任的工作內容，除了監督工程以符合設計規格及工料標準外，還要負責現場安衛執行及查核，並向建築師或土木工程師報告進度和施工狀況，肩上責任不輕。

同樣受到房市榮景所致，現代人買房、開店都會進行程度不一的裝潢，間接帶動裝潢需求成長，讓裝潢工程人員及工班師傅搶手得很，工作內容必須依據顧客的要求進行室內空間規畫及施作，並進行各項成本估價。從1111人力銀行資料顯示，一年以內資歷的學徒薪資將近35,000元，七年資歷的裝潢師傅薪資成長到將近55,000元，坊間常見因為缺工而開出「搶才價」，半技工日薪就有1,600~2,500元之譜，可見經驗老道、工藝精湛的師傅身價鍍金。