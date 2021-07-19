疫情衝擊40多家旅行社倒閉 立委曝紓困執行率不到5成

新冠肺炎疫情使國內外旅遊受限，旅宿業者首當其衝，據旅行業品質保障協會統計，去年至今已有40多家旅行社倒閉歇業。民眾黨立委賴香伶今與業者舉行記者會指出，政府針對觀光旅宿業的紓困預算執行率不到5成，應放寬門檻，並研議逐步解封的配套措施，業者也呼籲，政府能加大補貼力道、展延紓困貸款。

賴香伶表示，勞動部統計無薪假人數已達到3.1萬人，大多數是餐飲業、觀光旅宿業員工，雖行政院長蘇貞昌說紓困4.0從寬、從優、從速，但針對觀光旅宿業的50多億元紓困預算，旅行業執行率僅48%、觀光旅館業48%，「真的太慢，資源也不夠」，另13日起的微解封措施，做法應更明確，讓民眾、業者有依可循。

中華民國旅行業品質保障協會發言人李奇嶽表示，今年本土疫情爆發後，旅行業衝擊更嚴重，就業人數從4萬多人減少到2萬多人，人才嚴重流失，英國、法國的薪資補貼都達8成，我國卻只有4成，希望政府能加大補貼力道，另去年政府的紓困貸款今年已進入還款期，希望能繼續展延，加碼貸款，幫助業者度過難關，並研擬觀光旅行業人才培育、充電再出發計畫。

台北市旅館公會理事長韋建華說，希望政府能成立後疫情產業振興基金，推動「2兆雙薪」計劃，未來五年內編列兩兆預算，用於紓困及振興服務業、非服務業勞工就業及薪資補助，「否則很難復甦因疫情帶來經濟的重傷」。

大河之戀皇后號經理林書賦也表示，觀光船舶業者幾乎完全進入停止營運的狀態，即使解封後回復正常運營，估計也要3年重新盤整，才能恢復疫情前的營運規模，目前的紓困方案對業者僅是杯水車薪，完全不到位，「承擔虧損就像無底洞一樣」，若紓困貸款的額度能鬆綁，利息能展延及低利率，並延長年限，業者才能喘息。

除了旅宿業者外，影音產業也受疫情嚴重衝擊，台北影音節目製作商業同業公會總幹事蔡富說，雖目前已微解封，在遵守防疫準則下可復工拍攝，不過電視台仍持觀望態度，尤其外景節目場地也待確定。建議政府運用公權力協調公部門協助劇組拍攝，否則就算開拍還是借不到場地，「很擔心台灣近期內都無法產出影視作品，未來一年可能會自動從國際影視市場退出」。