快訊

北市擬採中小學線上線下混合班 家長憂群聚「生命只有1次」

林口三井OUTLET專櫃人員無症狀確診 千人停班快篩

動作要快！雇主續僱用銀髮族有薪資補助 月底截止

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導

勞動部表示，《中高齡者及高齡者就業促進法》於去年12月4日實施，其中最受注目的「繼續僱用高齡者補助計畫」首年開放申請鼓勵企業雇主繼續僱用高齡者，只要公司今年有意繼續僱用民國44年次12月4日至45年次12月31日年齡區間的員工，並符合相關規定就可以提出申請，最長可領取18個月的薪資補助。

今（110）年度申請期間為2月22日至7月31日，歡迎有興趣的企業雇主把握最後受理時間。

勞動部表示，「繼續僱用高齡者補助計畫」是補助雇主持續僱用屆齡退休年齡(65歲)的員工達30%、僱用時間達六個月以上，且繼續僱用期間薪資不低於原薪資，前六個月補助員工每月薪資1.3萬元，第7至18個月每月補助1.5萬元。

以110年度為例，甲公司於今年滿65歲(44年次12月4日至45年次12月31日年齡區間)的員工有三人，公司預定以原薪資留用1人，甲公司留用比例超過30%便符合申請資格，7月底前可檢附申請書等相關文件向公立就業服務機構提出申請，待繼續僱用六個月以上即可請領薪資補助。

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署銀髮人才資源中心主任余璦君表示，雇主申請「繼續僱用高齡者補助計畫」，每位員工繼續僱用滿18個月即可領取高達25.8萬元的薪資補助，不少企業認為相當具有吸引力，自2月計畫開放申請後就接到許多雇主的詢問電話，目前銀髮中心已經協助約40家事業單位提出申請，歡迎對此補助計畫有興趣的企業雇主電話洽詢銀髮人才資源中心（02）7730-8878。

薪資 勞動部

延伸閱讀

高端隨時待命等收EUA開會通知 連加恩六字形容食藥署

趙天麟：鼓勵役男就業 籲勞動部放寬獎勵資格

移工也可登記疫苗 勞動部製作多語操作懶人包

移工預約打疫苗 可參照勞動部多國語懶人包

相關新聞

疫情間勞資會議怎麼開？勞部建議視訊、影像要可辨識

勞資會議是勞資溝通重要管道之一，依照「勞資會議實施辦法」的規定，勞資會議至少每三個月舉辦一次，勞動部表示，在疫情期間，為...

疫情衝擊40多家旅行社倒閉 立委曝紓困執行率不到5成

新冠肺炎疫情使國內外旅遊受限，旅宿業者首當其衝，據旅行業品質保障協會統計，去年至今已有40多家旅行社倒閉歇業。民眾黨立委...

雇主繼續僱用65歲銀髮族 補助薪資申請7月底截止

《中高齡者及高齡者就業促進法》於去年12月4日實施，其中最受注目的「繼續僱用高齡者補助計畫」首年開放申請鼓勵企業雇主繼續...

台股本周展望 高檔震檔趨勢不變 記得看「山」也看「海」

台股上周受到台積電法說展望微幅不如預期壓抑，大盤走勢震盪失守「萬八」大關，但目前高檔震檔趨勢不變，本周展望看「山」也看「海」，除了護國神山台積電能否止跌外，航海王貨運三雄法說與股東會備受關注。至於大盤是否來「電」，則有賴美股財報周利多加持。

【財經展望周報】6月外銷訂單有望連16紅／6月失業率恐再攀升

即使疫情升溫，三級警戒尚未解除，但無損於外銷表現。經濟部統計處20日公布6月外銷訂單。統計處上月曾預估，6月外銷訂單金額為525億至540億美元，年增28.1%至31.7%，有望「連16紅」。 統計處也預測今年第2季及上半年外銷訂單金額。第2季預估金額為1,597至1,612億美元、年增34.9%至36.2%；上半年3,087至3,102億美元，年增38.6%至39.3%，也就是說，6月、第2季及上半年三者均有機會創下歷年同期新高。

太陽能模組價格爭議 落幕

爭議達三個月之久的太陽能模組價格爭議事件，在行政院副院長沈榮津協調下，以理性祥和方式逐漸落幕。法人看好，未來國內太陽能產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。