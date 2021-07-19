疫情間勞資會議怎麼開？勞部建議視訊、影像要可辨識
勞資會議是勞資溝通重要管道之一，依照「勞資會議實施辦法」的規定，勞資會議至少每三個月舉辦一次，勞動部表示，在疫情期間，為避免群聚感染，事業單位可採取視訊方式召開勞資會議，讓企業內勞資持續溝通。
勞動部表示，在疫情尚未完全結束之前，事業單位可以依據「事業單位召開勞資會議應行注意事項」的規定，採取視訊方式舉辦勞資會議，首先應經勞資會議決議通過；其次應確保會議之進行達到足堪辨識之程度，且會議全程皆足使所有人員得共見共聞。因此，事業單位以視訊方式進行勞資會議，要注意「足堪辨識」、「共見共聞」兩項規範，讓會議進行周延。
此外，勞動部表示，如事業單位未及在前次勞資會議決議通過採視訊方式舉辦勞資會議，可於本次勞資會議開會通知中，敘明會議將採視訊方式進行，並於視訊會議開始之第一案議決通過，本次勞資會議即能以視訊方式繼續進行。
勞動部表示，事業單位大多採規律性每三個月舉辦一次勞資會議，對於「至少每三個月舉辦一次」的計算方式，已有彈性解釋，事業單位於成立勞資會議後，得採自訂每三個月週期，並於擇定的週期內至少召開一次以上之勞資會議。例如事業單位規劃每季召開勞資會議，第2季勞資會議若已在四月舉辦，第3季勞資會議可選在9月底前召開即可，事業單位可視營運狀況適度調整。
配合中央流行疫情指揮中心要求各企業落實「企業因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情持續營運指引」，其中包含取消或延後與工作相關的集會或活動或改其他替代方案（如視訊），因此勞動部鼓勵事業單位在疫情期間運用視訊方式進行勞資會議，毋須實際面對面接觸，也能持續企業內勞資雙方無礙溝通。
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