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將祭「時間電價」平衡電力規劃？ 經濟部：將請台電再思考修改

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祭「時間電價」平衡電力規劃？ 經濟部：將請台電再思考修改

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導
關於媒體報導時間電價議題，經濟部今（18）日說明，相關方案仍屬內部研議階段。圖／聯合報系資料照片
關於媒體報導時間電價議題，經濟部今（18）日說明，相關方案仍屬內部研議階段。圖／聯合報系資料照片

關於媒體報導時間電價議題，經濟部今（18）日說明，相關方案仍屬內部研議階段，台電公司目前參考國際經驗所提方案尚不成熟，也未定案。能源局將請台電再行思考與修改。

經濟部指出，考量尖峰時間用電與離峰時間的大幅差距，先進國家皆在思考如何「削峰填谷」，以平衡電力規劃。考量國際經驗，多以用戶的用電型態，推動在用戶端的需求面管理措施，以善用整體電力資源，抑低尖峰用電成長，同時減少興建電廠產生環境壓力。

經濟部強調，媒體報導的即時電價方案，是台電在蒐集研究其他國家在用戶需量反應措施後的草案參考，希望提供用戶可「自願」選用，以有效抑低尖峰用電量。

經濟部強調，但此草案尚屬研議階段，執行細節仍待檢視，能源局將與台電公司持續討論與修改，若有定案會向社會報告。

經濟部表示，為抑低尖峰時段用電量，減緩開發電源壓力，各國政府均有要求電力公司提出如需量競價、時間電價等用戶端需求面管理措施，以有效透過用戶配合加強用電管理，電力公司再給予用戶回饋方式，充分應用現有電廠資源，減少用戶費用支出，達成電力公司與用戶雙贏目標。

經濟部 台電 電價

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