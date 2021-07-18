國內油價「連十漲」 下周汽柴油每公升各調漲0.1元

歐美疫情解封帶動原油需求增加，國際油價持續墊高，中油今天宣布明（19）日凌晨零時起，國內汽、柴油價格將「連十漲」，每公升各調漲0.1元。

中油主管表示，由於北半球進入夏季用油的需求旺季、美國商用原油庫存連八周下降，推升國際油價持續墊高，按照浮動油價調整公式，原本本周國內汽、柴油每公升價格應各調漲0.4元及1.4元，但考量民生與產業，本周油價除持續維持亞洲鄰近國家最低價機制外，油價平穩機制也啟動，最後實際每公升僅各調漲0.1元，由中油協助吸收汽、柴油漲幅各0.3及1.3元，

調整後的國內汽柴油參考零售價分別為92無鉛汽油每公升28.6元、95無鉛汽油每公升30.1元、98無鉛汽油每公升32.1元、超級柴油每公升25.7元。

中油主管說明，按照公式，油價調整先維持價格需低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星）的限制，並由中油吸收此部分調幅，吸收後95無鉛汽油每公升30.2元，進一步再啟動油價平穩措施，超出的0.2元，經計算25%吸收調幅並四捨五入後，汽、柴油每公升各再吸收0.1元。

累計至今年6月底止，中油共已吸收未調漲的金額已達44.35億元。