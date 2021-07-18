中油啟動平穩機制 明天起汽、柴油調漲0.1元

油價持續上漲，台灣中油公司今天宣布啟動平穩機制。中油宣布，自明（19）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.6元、95無鉛汽油每公升30.1元、98無鉛汽油每公升32.1元、超級柴油每公升25.7元。本周油價除持續維持亞洲鄰近國家最低價機制外，油價平穩機制也啟動，雙機制協助吸收汽、柴油漲幅0.3及1.3元。

中油表示，本周按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升應各調漲0.4元及1.4元；考量民生與產業，油價調整時先維持價格需低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星） 之限制，並由台灣中油吸收此部分調幅，吸收後95無鉛汽油每公升30.2元，因此進一步再啟動油價平穩措施，超出之0.2元經計算25%吸收調幅並四捨五入後，汽、柴油每公升各再吸收0.1元；因雙重平穩機制啟動，汽、柴油價格每公升共分別吸收0.3元及1.3元。

中油說，本周因公式需調整之0.3元及1.3元由台灣中油吸收後，汽、柴油價格實際各調漲0.1元，累計110年至6月底止，台灣中油共吸收44.35億元。