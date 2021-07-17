媒體指財政赤字將擴大 財政部：財政尚稱穩健

媒體引用惠譽信評報告指出，我國受到經濟增速下半年放緩、防疫經費擴大等因素影響下，今年財政赤字將擴大，債務比率也將上升。財政部今（17）日重申，我國財政狀況尚稱穩健，近年政府開源節流，債務狀況改善，預估中央政府今年底債務比率約為32.9%，距離債限40.6%尚餘7.7個百分點，尚有可舉債空間約1.4兆元。

財政部今日發布新聞稿表示，近年中央及地方積極推動開源節流措施，債務狀況改善，中央政府長債比自101年度36.34%，下降至109年度之30.05%；地方政府長債比自103年度之5.56%，連續六年下降至109年度4.68%。

此外截至今年5月底止，我國各級政府一年以上公共債務未償餘額預算數為6兆9,614億元，占前三年度名目GDP平均數之36.59%。

而預估中央政府110年底債務比率約為32.9%，距債限40.6%尚餘7.7個百分點，尚有可舉債空間約1.4兆元。

財政部表示，我國雖因防疫等經費致債務增加，惟仍具財政韌性，根據瑞士洛桑管理學院(IMD)本年6月17日公布之「2021年世界競爭力年報」，我國在64個受評比經濟體排名第8，較上年進步3名，在亞太地區我國排名第3。

其中債務占GDP比率排名由第16名進步至第10名，亦顯示我國因防疫得宜，財政體質相對穩健。

另依行政院國家發展委員會依IMF統計資料所示，美國、英國、澳大利亞等國自2020年度至2021年度針對COVID-19疫情所採取之財政措施占2020年度GDP比率，以美國25.5%最高，南韓4.5%最低；而我國紓困特別預算歲出(含第3次追加預算2,594.99億元)6,794.46億元，占2020年度GDP 19兆7,662.4億元比率為3.44%，尚較前述各國為低。

財政部也指出，行政院主計總處今年2月20日公布本年度經濟成長率預測4.64%；同年6月4日公布本年度經濟成長率預測則增為5.46%。中央銀行同年6月17日理監事聯席會議預估全年經濟成長率預測值為5.08%，亦較本年2月行政院主計總處之預測為高。另UBS(瑞士聯合銀行集團)同年6月17日估測我國本年全年度經濟成長率為5.9%。若經濟確切成長，將可提高我國可舉債空間，與財政改善形成良性循環。

財政部表示，未來將賡續落實健全財政措施，以多元方式籌措財源，並恪遵預算法、公共債務法及財政紀律法等規定，嚴格控管年度歲入歲出差短及債務規模，落實財政紀律，並兼顧財政穩健及經濟發展，奠定國家永續發展基礎。