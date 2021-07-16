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申請全時勞工萬元生活補貼 薪資證明須清楚完整

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導
勞動部提醒，申請全時受僱勞工萬元生活補貼上傳的薪資證明文件務必清楚及完整。報系資料照(記者林伯驊／攝影)
勞動部提醒，申請全時受僱勞工萬元生活補貼上傳的薪資證明文件務必清楚及完整。報系資料照(記者林伯驊／攝影)

勞動部已辦理「全時受僱勞工生活補貼」，勞動部提醒，申請全時受僱勞工萬元生活補貼上傳的薪資證明文件，請務必清楚及完整，以利加快審核入帳。

勞動部指出，「全時受僱勞工生活補貼」於今(2021)年7月12日開放申請後，截至昨（15）日已有7.5萬人完成登錄，5.5萬件完成銀行轉帳，撥款金額5.5億元。

勞動部進一步說明，全時勞工申請這項補助須提供薪資減損之證明，由於薪資減少證明的審查必須經由人工審核，近期受理之申請案中，發現部分誤失態樣，例如：申請人所提供之薪資單、銀行存摺內頁或網路銀行帳戶明細，未註明勞工身分或薪資月份；又或者申請人於系統所填數額與證明文件金額不同、照片翻拍模糊、摺痕影響資料辨識等情形，甚至有少部分勞工擔心個資問題，將資料上面最重要的「姓名」及「身分證字號」塗銷隱去，導致審核時無法核對勞工身分或薪資數額等內容。

勞動部表示，上開情形，系統會發送簡訊，通知民眾需補正薪資證明，重新至計畫網站申請並上傳資料。

勞動部表示，本計畫申請作業依循行政院補助從簡、核發從速之原則，同時疫情期間避免群聚，因此採線上申請方式。符合資格的勞工，只要於申請系統輸入身分證字號及今年4月與5月（或6月）的薪資，系統將自動試算薪資減少比率，達20%以上者，再上傳各月「薪資證明影本」，即可完成申請程序。申請案經過審查後，符合資格者，補貼款將直接匯入勞工本人金融機構帳戶。

勞動部再次提醒，勞工朋友於上傳薪資證明時，請先確認提供資料的完整性及拍照(或檔案)的清晰度，以加速審核作業時間。補貼款將於審核通過後儘速撥款。

新冠肺炎 疫情紓困 勞動部

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