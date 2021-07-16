申請全時勞工萬元生活補貼 薪資證明須清楚完整

勞動部已辦理「全時受僱勞工生活補貼」，勞動部提醒，申請全時受僱勞工萬元生活補貼上傳的薪資證明文件，請務必清楚及完整，以利加快審核入帳。

勞動部指出，「全時受僱勞工生活補貼」於今(2021)年7月12日開放申請後，截至昨（15）日已有7.5萬人完成登錄，5.5萬件完成銀行轉帳，撥款金額5.5億元。

勞動部進一步說明，全時勞工申請這項補助須提供薪資減損之證明，由於薪資減少證明的審查必須經由人工審核，近期受理之申請案中，發現部分誤失態樣，例如：申請人所提供之薪資單、銀行存摺內頁或網路銀行帳戶明細，未註明勞工身分或薪資月份；又或者申請人於系統所填數額與證明文件金額不同、照片翻拍模糊、摺痕影響資料辨識等情形，甚至有少部分勞工擔心個資問題，將資料上面最重要的「姓名」及「身分證字號」塗銷隱去，導致審核時無法核對勞工身分或薪資數額等內容。

勞動部表示，上開情形，系統會發送簡訊，通知民眾需補正薪資證明，重新至計畫網站申請並上傳資料。

勞動部表示，本計畫申請作業依循行政院補助從簡、核發從速之原則，同時疫情期間避免群聚，因此採線上申請方式。符合資格的勞工，只要於申請系統輸入身分證字號及今年4月與5月（或6月）的薪資，系統將自動試算薪資減少比率，達20%以上者，再上傳各月「薪資證明影本」，即可完成申請程序。申請案經過審查後，符合資格者，補貼款將直接匯入勞工本人金融機構帳戶。

勞動部再次提醒，勞工朋友於上傳薪資證明時，請先確認提供資料的完整性及拍照(或檔案)的清晰度，以加速審核作業時間。補貼款將於審核通過後儘速撥款。