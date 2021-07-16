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無薪假大海嘯！一周內暴增至31,980人 創疫情新高

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導

疫情三級警戒持續，儘管微解封，但全台餐飲仍禁止內用。勞動部今（16）日發布最新統計指出，目前實施無薪假暴增至2,704家、31,980人，家數續創下歷史新高，人數創疫情以來新高。一周之內暴增821家，10,847人。

住宿餐飲業仍是這波疫情重災區，目前實施無薪假攀升至744家、14,814人，占無薪假人數近半。一周之內暴增252家、5,483人。批發零售業目前有664家、5,314人實施無薪假，較上周大增183家、1,598人。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，防疫禁內用，餐飲業雖轉型外賣力求生存，但營業額仍巨幅滑落，觀光景點住宿餐飲皆受衝擊，連帶伴手禮商圈、紀念品店、戶外用品的相關批發零售業、客運業、租車業、成衣製造業、食品製造業跟著受影響。

支援服務業（含旅行社、人力仲介）目前實施無薪假攀升至381家、2,304人，較上周增加824人；運輸及倉儲業實施無薪假攀升至96家、2,516人，亦較上周增加571人，主因是客運業載客量大減，陸續實施無薪假。

醫療保健服務業實施無薪假家數增至201家、1,788人，一周之內也增加813人。

勞動部表示，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施態樣較多的是每月休9至12日；相較上期「每月休13至16天」情況為最多，顯示微解封有使勞工多幾天工作天數。

無薪假

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