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創疫情新高！無薪假破3萬人 勞部：可能再多但已見曙光

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部今公部減班休息最新數據，本期實施無薪假事業單位2704家、實施人數3萬1980人，人數創下去年疫情爆發以來新高。本報資料照片
勞動部今公部減班休息最新數據，本期實施無薪假事業單位2704家、實施人數3萬1980人，人數創下去年疫情爆發以來新高。本報資料照片

防疫三級警戒影響，無薪假家數、人數雙雙刷新紀錄。勞動部今公布最新減班休息(俗稱無薪假)數據，本期實施無薪假的事業單位計2704家，實施人數3萬1980人，比上期增加821家、增加10847人，除家數繼續創下民國98年無薪假統計以來紀錄，人數也創去年初疫情爆發來的最高點。勞動部官員分析，短期內，人數、家數可能還會陸續增加，但隨著微解封，部分行業已見曙光，本期就有影城撤回實施。

據勞動部統計，本期實施無薪假的事業單位計2704家、實施人數3萬1980人，較上一期增加821家、1萬0847人，多數事業單位實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施態樣較多的是每月休9至12日。

無薪假家數部分，以住宿及餐飲業744家居冠，其次為批發零售業664家、包含旅行社在內的支援服務業381家；人數同樣以住宿餐飲業1萬4814人最多，其次則分別為批發零售業5314人、運輸倉儲業2516人。

勞動部條平司司長黃維琛表示，本期減班休息家數創統計以來新高，人數則是去年初疫情爆發以來的新高，而住宿餐飲業持續受禁內用、少出遊影響，在本期新增人數、整體人數都占了近半，預估此狀況還會維持一段時間。

他指出，除住宿餐飲，因大家都不出門，連帶服飾批發、觀光地區伴手禮賣店等批發零售業也受衝擊，相關產業鏈的民生工業、化學工業在本期人數也些微上升。另，金屬機電工業人數也明顯新增，據了解，某家廠商實施減班導致人數上升，但實施原因跟疫情無關。

不過，黃維琛說，雖然短時間內各行業景氣難回復，減班休息人數、家數也可能陸續新增，但相信程度會有所減緩，本期雖人數破新高，但隨著微解封，已有影城撤回實施減班休息，減班天數也從前幾期的13到16天降至9到12天為主，可見正在慢慢好轉。

餐飲業 無薪假 零售業 觀光

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