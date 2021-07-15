台泥補充新銀彈 通過發行200億元無擔保公司債

因應集團持續擴張，台泥（1101）今天公告董事會再通過200億元的無擔保普通公司債發行計畫，發行期以不超過20年為原則，希望藉此補充新銀彈。

在此之前，台泥去年2月董事會也曾通過發行高達300億元的無擔保普通公司債；另外去年9月台泥董事會通過首度發行綠色或社會責任無擔保普通公司債，額度不超過新台幣150億元（或等值美金）。

台泥主管表示，此次發債計畫並非針對特定投資案，籌資目的是為了充實中長期營運資金，或轉投資國內或海外事業，或償還債務或強化財務結構；展開綠色投資計畫；以及其他有助於提升及實踐企業社會責任（CSR）使命且具社會正面效益的用途。

台泥此次發債規模以不超過200億元（或等值之美金）為限，於國內發行新台幣或美金計價的永續發展債券及或一般無擔保普通公司債、或於海外發行美金計價之綠色債券、社會責任債券，或一般無擔保普通公司債，上述方式可擇一或並行，且得一次或分次發行。

另外台泥持續投入各項減碳投資，今天董事會也通過投下11.455億元的資本支出，計畫將蘇澳廠的水泥磨預磨系統進行升級改造，以減少電力耗用，達到減碳目的，並提升產能。

台泥近年持續擴張，除了在水泥本業方面啟動大探索時代，2018年底與土耳其最大水泥集團OYAK合作，共同揮軍歐非中東市場，目前版圖已經擴展到土耳其、葡萄牙，以及非洲的象牙海岸和喀麥隆等地。

台泥也積極轉型綠色企業，投入綠能方面布局，透過子公司全力發展太陽能、風電、地熱、儲能等各種再生能源建置。另看好電動車在內的移動式電源為大勢所趨，台泥今年3月董事會通過將投下百億元重金，加碼旗下子公司能元科技，在台泥高雄小港紙廠舊址設立台灣第一座超級電池工廠，主要生產高階高容量高充放電功率的鎳三元電池。4月再宣布砸下1.32億歐元（約新台幣44.7億元），要收購歐洲儲能公司ENGIE EPS六成股權，目前交易案正在審查中。一系列投資皆需要資金銀彈。