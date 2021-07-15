售彰芳暨西島風場25%股份 CIP：仍掌握逾六成持股

丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）正把彰芳暨西島離岸風電計畫的25%股權出售給泰國上市能源公司GPSC（Global Power Synergy Public Company）的子公司，出售價碼為5億美元。CIP董事總經理許乃文表示，CIP仍舊持有彰芳暨西島風場六成以上股權，不影響主導權。

經濟部能源局受訪表示，尚未收到相關股權申請轉移案，因此不清楚該股權轉移案細節。許乃文受訪證實，股權轉移案仍須經由經濟部審核，核定後也不會喪失風場與廠商的合約及施工主導權。

對於為何會對外釋出股份，許乃文解釋，這屬於一般性釋股，當風場逐漸成熟進入建設或完工階段都很常見的商業行為。她表示，CIP向來都是維持保守穩健，CIP釋出彰芳暨西島風場四分之一股權給GPSC，加上全球、台灣人壽今年初取得12.5%持股，CIP持股仍超過六成，符合能源局規範。

許乃文表示，GPSC背後為泰國國家石油公司（Petroleum Authority of Thailand,PTT），受到泰國政府監管，同時也是泰國最大的上市櫃公司之一。

許乃文也提到，PPT過去也與鴻海集團開發電動車以及投入台灣太陽光電廠，因此對於台灣投資環境並不陌生；CIP與GPSC在再生能源的合作也是有搭上台灣政府新南向政策的順風車。