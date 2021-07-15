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疫苗覆蓋率採劑次人口比？柯文哲：不用自己發明標準

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導

對於中央流行疫情指揮中心改採疫苗接種劑次人口比，計算疫苗覆蓋率，台北市長柯文哲今（15）日表示，疫苗覆蓋率世界各國都有通用標準，不用自己再發明一個統計標準。

蔡總統日前喊出七月底拚25％疫苗接種率，是用哪一種計算標準？指揮官陳時中昨日說明，「總統的意思是使用劑次人口比」，但指揮中心目標仍依照人口涵蓋率，不是說總統要求，是為了數字跟國際比較清楚。

台北市今日召開防疫因應記者會，柯文哲回應媒體提問表示，打疫苗的覆蓋率，還是要分打第一劑百分之幾，或打二劑百分之幾，這是世界各國都有的通用標準，用這個就好，不用自己再發明一個統計標準。

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