Netflix進軍遊戲界 伺服器供應商華擎受惠

美國影音串流服務巨人Netflix準備進軍電玩遊戲領域，預定2022年可以為用戶提供遊戲，由於這是新增的線上服務，法人預期，線上遊戲將增加伺服器採購數量，主力伺服器供應商華擎（3515）將受惠最大。

外電報導，Netflix宣布，已經聘請曾在臉書和藝電（Electronic Arts）工作過的高階主管韋爾杜（Mike Verdu）領導相關事業拓展規畫。韋爾杜曾任臉書負責與遊戲開發商合作的副總裁，為臉書和Oculus虛擬實境頭戴裝置引入遊戲服務等內容。更早之前在Electronic Arts工作時，韋爾杜推動了多個熱門的手機遊戲。

知情人士告訴彭博資訊，Netflix希望其串流平台在明年內可以提供遊戲。遊戲類的內容將與現有的服務類別並陳，供訂戶選用，推出時先不另外收費。不過，消息來源表示，充實了遊戲內容，可為未來訂費漲價鋪路。

彭博指出，面對像美國這樣相當飽和的串流市場，Netflix想方設法持續成長，跨足遊戲產業是目前為止最大膽的動作。Netflix現在還領先Disney+和HBO Max等競爭者不少，但最近一季財報顯示，公司新增訂戶的成長不如預期。

針對2021年伺服器展望，華擎之前表示，第2季因為缺料，出貨放緩，訂單遞延到第3季才會出貨順利，今年每一季逐步成長，對第3、第4季展望樂觀，尤其AMD與英特爾都推出伺服器新產品，都會帶動出貨單價與毛利率提高。工業電腦，今年則是重回成長軌道，出貨，營收，毛利展望都好。

展望2022年？華擎指出，伺服器往後幾年都是成長的，工業電腦成長也很大。至於顯示卡，近期雖受到比特幣下跌的衝擊，不過，華擎顯示卡出貨主力是AMD平台，今年AMD本來可以拿到更多市占率，但是缺貨，使得顯示卡的出貨與市占率被犧牲掉了，2022年AMD供應量會好很多，華擎是AMD顯示卡主力供應商，隨著AMD供給量變多，可望持續成長。