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科法斯集團：疫情和通膨加速導致相關政治風險增加

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導

全球信用保險集團科法斯發佈2021 第二季度貿易風險報告，指出新興經濟體的疫苗接種進展緩慢，未來 12 個月內不太可能實現群體免疫。這表明，大多數新興經濟體的經濟將繼續停滯，國內需求將繼續受限。疫情和通貨膨脹加速導致相關政治風險增加。

近幾個月來，通膨風險一直是備受關注。疫情之下，最新的科法斯年度政治風險指數顯示，全球政治風險急劇增加，尤其是在新興國家以及地區。

多個亞洲國家，例如馬來西亞、泰國、韓國和新加坡的感染人數進一步增加， 高頻流動性指標表明這些地區的經濟活動有所減少。

資料顯示，疫情爆發以來，人們的生活水準和購買力有所下降，並且不平等現象有所增加。但受民眾活動能力的限制，目前這些狀況不一定會導致大型社會反抗運動。

2020 年, 全球範圍的社會風險指數急劇上升（+5 %）至 51%，創歷史最高水準。儘管實施了大量財政和貨幣支持措施，但在被評估的 160 個國家/地區中，有 140 個國家/地區去年的 GDP 出現下降。

與此同時，有 145 個國家/地區的失業率呈現上升趨勢。初始風險水準較低的高收入經濟體社會風險明顯增加。但儘管如此，葉門、敘利亞、伊拉克、委內瑞拉、利比亞、黎巴嫩、蘇丹、伊朗、阿爾及利亞和沙烏地阿拉伯仍然是社會風險水準最高的國家。

新冠肺炎疫情爆發 18 個月以來，如今新冠疫苗已成為決定人們日常生活和全球經濟復甦腳步的主要因素。雖然 2021 年全球 GDP 增長預期上調至+5.6%，但這主要是美國經濟實現正增長的緣故。這樣的經濟增長前景在世界貿易中得到了體現，繼 2020 年全球貿易量下降 5% 後，科法斯預測 2021 年將增長 11%。隨著國際貿易的增加，原材料出口國家/地區的貿易條件也得以改善，但疫苗接種速度仍具影響關鍵。

疫情 疫苗

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