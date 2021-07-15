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三級警戒兩個月 零售業6月預期將「紅翻黑」

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導
5月因母親節挹注往往可衝得比4月高，但5月中後遇到三級警戒，呈現月減5.8%，年增幅度縮小為2.8%。經濟部統計處
5月因母親節挹注往往可衝得比4月高，但5月中後遇到三級警戒，呈現月減5.8%，年增幅度縮小為2.8%。經濟部統計處

全國三級警戒實施兩個月，不僅國內餐飲營收普遍慘澹，零售業也不好過。根據經濟部統計處調查，今年2至4月零售業營收呈現雙位數成長，5月因母親節挹注往往可衝得比4月高，但5月中後遇到三級警戒，呈現月減5.8%，年增幅度縮小為2.8%。

統計處雖然尚未公布6月零售業營收，但根據統計處上月預測，零售業6月年減7%至年減4%，幾乎確定會由「紅翻黑」。

雖然大環境不佳，但統計處表示，各業別受損情形有差異。疫情升溫，民生物資需求大增，減少出門推升「宅經濟」，居家辦公及遠距教學帶動筆電、平板、視訊設備銷量攀升，皆使超級市場、電子購物及郵購業、資通訊及家電設備業等成為疫情下受益之主要業別，營業額分別年增35.7%、27.1%、19.6%。

相對地，百貨公司、布疋及服飾品業、家用器具及用品業等則因門市來客數減少，業績急轉直下，成為主要受損業別，營業額分別年減28.3%、27.2%、13.0%。

此外，部分零售業者自去年疫情爆發就布局線上銷售管道。經統計，零售業者提供線上銷售管道家數占比由2020年3月39.9%提高至今年5月41.9%，增加2.0個百分點；其中以直銷及未分類其他非店面零售業增加6.8個百分點最多。以5月營收觀察，有提供線上銷售零售業者，營收年增3.2%，優於僅提供實體銷售管道的2.1%。

受到三級警戒影響，5月失業率攀升至4.11%，創2013年12月以來新高，整體就業人數較4月驟減12.6萬人，其中以住宿及餐飲業月減3.2萬人最多，批發及零售業月減2.4萬人居次。另外，無薪假資料觀察，截至7月7日止，批發及零售業實施無薪假家數計有481家，無薪假人數為3,716人，占無薪假總人數17.6%，僅次於住宿及餐飲業。

最後，統計處提到，各國去年受到疫情影響，衝擊實體零售業者但也帶動了網路購物異軍突起。南韓去年零售業因為疫情、政府發放緊急災害救濟金及疫情回溫，表現呈現震盪。然而，其中無店面零售業營業額創歷年新高，年增率高達24.2%；日本零售業同樣因為疫情反覆整年仍呈年減3.2%，但無店面零售業則逆勢成長3.5%，營業額創歷年新高。

美國零售業於去年4月受疫情影響跌幅最深，同時間推出補助方案後，6月以後營業額皆回到疫情前水準，致去年整年年增3.4%，其中無店面零售業營業額亦創歷年新高，年增幅達兩成。統計處結論，台灣去年防疫表現得宜，去年7月就回到疫情前同月水準，整年呈年增0.2%，其中無店面零售業營業額創歷年新高，年增12.2%。今年疫情爆發後對內需消費市場衝擊明顯，但網路銷售管道蓬勃發展，預期在疫情有效控制及7月逐步降低管制措施下，零售業成長動能可望漸次回溫。

疫情升溫，民生物資需求大增，減少出門推升「宅經濟」，居家辦公及遠距教學帶動筆電、平板、視訊設備銷量攀升，皆使超級市場、電子購物及郵購業、資通訊及家電設備業等成為疫情下受益之主要業別。經濟部統計處
疫情升溫，民生物資需求大增，減少出門推升「宅經濟」，居家辦公及遠距教學帶動筆電、平板、視訊設備銷量攀升，皆使超級市場、電子購物及郵購業、資通訊及家電設備業等成為疫情下受益之主要業別。經濟部統計處
經統計，零售業者提供線上銷售管道家數占比由2020年3月39.9%提高至今年5月41.9%，增加2.0個百分點；其中以直銷及未分類其他非店面零售業增加6.8個百分點最多。經濟部統計處
經統計，零售業者提供線上銷售管道家數占比由2020年3月39.9%提高至今年5月41.9%，增加2.0個百分點；其中以直銷及未分類其他非店面零售業增加6.8個百分點最多。經濟部統計處
統計處提到，各國去年受到疫情影響，衝擊實體零售業者但也帶動了網路購物異軍突起。經濟部統計處
統計處提到，各國去年受到疫情影響，衝擊實體零售業者但也帶動了網路購物異軍突起。經濟部統計處

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