興達電廠新建地下電纜環差過關 將提升供電穩定

為提升供電穩定，台電提出高雄興達電廠環差案，希望新建地下電纜，環評大會今（14）日審理此案，環評委員在釐清今年5月兩次停電與此案無關後，同意讓此案過關。由於興達案變更內容相對單純，僅歷經一次初審、一次大會就順利亮起綠燈，是台電與環評纏鬥史上少見。

台電2018年配合能源政策，計畫在興達電廠新建三部燃氣機組，並逐步讓舊燃煤、燃氣機組除役，提出興達電廠更新改建計畫，在台電承諾落實冬季減煤、機組提前除役後，才終於在2019年通過環評審查，並在2019年底正式開工。

而台電這次提出此案環差，主要是在檢討供電穩定度後，若按原本僅單一輸電線路，發生鐵塔倒榻或線路損壞時，將無法即時修復，恐產生斷電風險，因此規畫新建161kV輸電線路。

根據台電資料，輸電線路全線長約6.8公里，是沿著既有道路設施，採地下電纜方式，有助於提升電廠電源強韌性、供電可靠度，同時分散風險。

今日環評大會中，環委主要關注今年5月兩次跳電，是否與興達電廠施工有關？經濟部對此回應，513停電是因為高雄路竹路北超高壓變電所，設備更新操作有誤才影響興達電廠；517則是興達機組故障跳機，加上水情吃緊，水力發電無法即時補足所致，兩次停電都與這次提出的環差變更無關。

在閉門會議討論階段，環評委員對此案沒有太多意見，同意通關興達環差案。

台電表示，單一輸電線路若發生鐵塔倒塌或線路損壞，存有無法即時修復產生斷電的風險，本次變更計畫可提升電廠電源線強韌性、供電可靠度及分散風險；同時台電也擬定具體減輕對策，將環境影響控制在最輕微程度，並將依照核定的環評承諾事項確實執行。