神基看下半年 強固筆電需求續強

強固型電腦大廠神基（3005）今（14）日舉行股東會，展望下半年，神基董事長黃明漢指出，強固筆電需求仍然不錯，至於汽車產品方面，雖訂單有出現遞延情況，但預期全年營收仍能繳出雙位數增長，至於綜合機構件業務，神基坦言目前展望較不明朗，但保守中仍帶著樂觀。

展望下半年，黃明漢指出，強固筆電需求仍然不錯，主要是因為各國陸續解封，第2季訂單開始回溫，加上整體美國、歐洲相關警用、軍用訂單開始拉貨，因此對下半年強固筆電業務仍樂觀。

神基強固筆電今年上半年業績增長14.7%，除了市場需求較好外，也跟去年同期出貨水準較低有關，整體來看，神蹟仍預期今年全年強固筆電能年增8-10%，惟零組件缺貨仍是最主要影響變數。

針對機構件產品，神基坦言目前展望較不明朗。神基第2季相關業務客戶面臨長短料問題，導致出貨出現遞延情況；不過，由於神基主攻高階商用筆電，隨著各國解封，歐美企業仍是有換機升級需求，整體來看，機構件產品業務下半年預期跟去年同期持平，保守中帶著樂觀。

在汽車零組件業務部分，由於汽車產業今年來受到半導體缺貨影響，第2季出現訂單遞延情況，但需求一直都在，整體來看，神基仍預期該業務全年營收要繳出雙位數增長。

神基今年首季毛利率達24.1%，表現不如去年同期，但今年上半年受到材料成本上漲及人工費用上升影響，神基預期上半年毛利率將不如去年同期，但預期仍將高於首季的24%水準。

針對越南疫情，黃明漢坦言，由於神基工廠位於北越，先前疫情嚴重時的確有受到影響，為了因應疫情，6月嫁動率較低，但現在已回到七八成。

不過，受疫情影響，部分建設公司材料不能順利進入，而越南目前雖處於類似台灣「微解封」狀態，但對於外國人入境防疫措施還是相對較嚴，故此，神基擴廠計畫時間表有受影響，但遞延時間到何時不確定。