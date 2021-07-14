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星展：續看好美股 料美國聯準會Q3將繼續寬鬆貨幣

經濟日報 / 記者楊筱筠 ∕ 台北即時報導

星展銀行（台灣）昨（14）日舉辦2021年第三季投資展望記者會，星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉估計，今年中國與美國實質GDP成長率分別為10%與6%，可望為全球經濟帶來支撐。

對於市場關注的美國聯準會（Fed）動向，星展估計，除非勞工工資和零售價格大幅上漲，否則通膨風險仍然處於可控制範圍，因此預期美國聯準會第三季將繼續寬鬆貨幣政策，並將逐漸縮減資產購買計劃，同時維持政策利率於零附近。

主要市場經濟復甦和企業獲利強勁將為股市表現注入動能。投資人「擔心錯過」和「別無選擇」，加上資金流動性充裕，股市和信貸市場表現依舊可期。美國和歐洲經濟重啟，推升經濟成長和通膨。

建議投資人持續建議投資人採用槓鈴式策略投資，並納入黃金增加投資組合的韌性。成長型資產部分，持續看好I.D.E.A.（創新者、破壞者、推動者和適應者），並認為投資人可留意汽車電動化帶來的機會。

另外，收益型資產端，則看好亞洲和歐洲BBB/BB等級債券、中國大型國有銀行和新加坡房地產投資信託等殖利率較高之標的。

美國聯準會

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