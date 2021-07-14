台灣企業用電量高漲不自覺 富威電力點出三大迷思

天氣熱，全台用電量頻創新高。但，台電開源的同時，企業界更需注意節流，改進錯誤的用電觀念。對此，富威電力提出台灣企業用電量高漲不自覺的「三大迷思」，提醒業主加強節能、減少能耗。

富威電力指出，第一個迷思是「企業推動能源管理重點偏向單機設備維護，較少以全廠系統為出發點」，由於系統中各個耗能設備間的用能會互相影響，根據經驗，設廠超過十年的工廠，導入能源管理機制後重新合理化用電機制，至少可省下15%的用電量。

至於第二個迷思，則是「企業只考慮設備採購成本，往往忽略了後續維運成本，也導致能耗量需求日漸攀升」。富威電力指出，以壓縮空氣系統為例，以十年操作週期從系統運轉總成本去分析，用能費用即占總成本70%~80%，而初期購置設備費僅占10%~20%，其他如正常保養占5%~10%、異常修理占2%~5%。因此，企業於採購能耗設備時，應從整體持有成本（Total Cost of Ownership, TCO）進行評估。

還有第三個迷思是「缺乏專業人力與技術，用以監管能源設備及落實節能改善」。富威電力表示，因為，絕大多數企業對於能管議題並不熟悉，因此，需要像能源管理平台這樣的工具，讓企業可以一目瞭然能源使用狀況，即時做調整。

富威電力節能事業部資深經理林振芳指出，能源是無形的，管理者常苦惱於不知如何著手能源改善，因此，能源效率改善必須透過軟硬體設備輔助，將能源使用資訊化可視化、定量化及圖形化，並運用數據來作為能效改善依據。

因此，富威電力開發雲端能源效率監控平台，提供遠端能源管理服務模式，服務範圍涵蓋電力、空調、空壓、熱能等系統，能利用大量累積的能源使用數據，分析擷取有價值資料，並透過能源顧問協助發掘企業能源耗用問題，提供能源診斷和改善提案。近期更與環工技師合作開發污廢水回收和污泥乾燥系統，可達到資源回收再利用及減排減廢的廠區能資源整合管理目的。

透過能源管理平台，企業可即時掌握能耗狀況，累積一段時間資料後，更能進一步做交叉比對分析，提供異常警示，甚至是後端系統做連結，實現能源管理合理化與自動化。

富威電力強調，因應全球氣候變遷，節能減碳成為國際間最關注課題，企業面對嚴峻營運環境，邁向綠色化、智慧化發展腳步刻不容緩。如何在確保產品品質基礎上同時降低物耗、能耗成本，也連帶影響企業未來競爭力和獲利率。