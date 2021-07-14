即起移工轉換須三日內做PCR 新雇主支付檢驗費用

勞動部表示，即日起恢復各類別移工轉換雇主或工作，新雇主接續聘僱移工，應於接續當日前三日內安排移工PCR檢驗，等待PCR結果期間，應安排移工一人一室，未依規定辦理最高處30萬元罰鍰。

配合微解封措施，勞動部經評估國內整體疫情及產業發展需要，指決定自7月13日起恢復各類別移工辦理轉換雇主，家庭類以外產業類移工均自明日起恢復轉換，包含海洋漁撈工作、製造工作、外展製造工作、營造工作、屠宰工作、外展農務工作、農林牧或魚塭養殖工作及機構看護等工作。各類別移工將依轉換準則規定辦理轉出作業，家庭類移工也不再受限於勞動部110年7月1日函釋只能由家庭類雇主承接之規定。

勞動部表示，依指揮中心宣布，新雇主應於接續聘僱(含期滿轉換)當日（含）前3日內，安排移工至合格醫療機構檢驗PCR，如果區域內的醫療院所在周六、周日未提供檢驗服務，或新雇主承接當日醫院檢驗能量已額滿無法掛號，得例外延後至接續聘僱日起三日內檢驗PCR。

此外，勞動部表示，等待移工PCR結果期間，新雇主應安排移工一人一室，落實防疫措施，檢驗費用應由新雇主支付。之前已恢復接續聘僱移工的家庭類新雇主，自7月13日起也同樣依照最新的PCR檢驗期間及等待結果前一人一室規定辦理。

勞動部也提醒，依照現行接續聘僱方式，除至公立就業服務機構接續聘僱，係當日始知悉接續聘僱結果外，其餘包含期滿轉換、三(雙)合意接續聘僱，均屬可事先知悉接續聘僱日，新雇主及仲介公司應及早安排檢驗PCR程序，避免逾期或須額外安排移工一人一室隔離房間。勞動部舉例說明，新雇主7月16日（週五）採三方合意接續聘僱移工，新雇主即可事先預約7月14日至7月16日檢驗PCR。倘因時間因素未能事先安排檢驗PCR，新雇主於7月16日當日接續聘僱後，當日鄰近醫院採檢PCR預約已額滿，且星期六、日均未辦理採檢業務，新雇主最晚應於7月19日完成採檢。

勞動部進一步說明，如果所接續聘僱的移工經檢測PCR確診時，由新雇主負擔責任，並依勞動部「因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引：移工工作、生活及外出管理注意事項」(下稱雇主指引)，配合衛生單位安排就醫或送集中檢疫所隔離治療，並依確診個案處置及解除隔離治療條件處理；倘若所接續聘僱的移工檢測PCR是陰性，新雇主應依雇主指引，每日進行移工健康監測及記錄移工出入足跡。

勞動部強調，新雇主未依規定安排移工PCR檢驗，或於等待PCR檢驗結果期間安排移工一人一室，將依違反《就業服務法》第57條第9款規定，處6萬元以上、至30萬元以下罰鍰，並不予核發接續聘僱許可；雇主如委託仲介公司辦理移工生活照顧，因仲介公司未善盡受任事務而違反防疫措施，違反《就業服務法》第40條第1項第15款規定，該仲介公司將處6萬元以上、至30萬元以下罰鍰。