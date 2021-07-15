線上投資新趨勢 手機掌握理財大小事

在人手一機的時代中，消弭時間與空間的作業限制、大幅提升商業效率，更帶動線上開戶、存款以及投資的風潮。根據中信銀2020年「數位金融全客群大調查」，高達8成客戶喜歡透過網路使用簡單、高頻的金融服務，例如一般交易、帳務查詢，線上繳費、自動扣款的服務，為此，中信銀在今年進一步提升數位帳戶功能，不僅「智能GO」、「樂退GO」推出定期定額、自動選股，「嵐山豬豬」強調100元也能投資，讓理財新手也能越級打怪。

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在資訊爆炸的現代生活裡，中信銀理解民眾對於網路銀行或行動銀行App講求高效率與整合多元服務的需求，並藉由不斷升級顧客的使用體驗，大幅增加使用者的數量與黏著度。根據統計，中信銀的數位客戶已衝破500萬，等於每5個台灣人就有１位在使用中信數位金融服務，而每月更有約152萬人使用中信數位轉帳服務！這些數字充份突顯了民眾對於中信銀行數位金融服務的超高黏著度。

在外幣投資部分，中信銀推出「My Way外幣數位帳戶」數位外幣優利定存，針對「存錢享高利、換錢有折扣、存/領外幣免手續費」等三大優惠提升服務，其中千元活期存款更享有年息最高10%、堪稱業界最優惠。

此外，針對投資的「智能GO」以及理財的「樂退GO」智能投資提供多元試算、協助評估，更讓民眾能夠輕易上手。「智能GO」透過AI協助監測市場、自動調整免選基金、自動再平衡。有了智能投資協助全球股債配置，降低投資風險，就不需時時刻刻盯盤關心進場時間。包括定期定額最低NTD1.000起的「為資產增值」；利用AI試算將部分薪水投資夢想，實現願望清單的「為目標投資」；方便子女教育金、退休金獨立帳戶管理的「為退休投資」等三種服務。

「樂退GO」提供篩選各類優質基金，穩定、信任度高，由客戶自行選擇，適合定期定額投資。例如自主投資、知名基金與投資建議等服務，最特別的是終身申購零手續費。再者，中信銀歡慶智動GO四周年/樂退GO雙周年，只要於6/15至7/30申購成功、再送基金定期定額手續費3折優惠券。

最後針對新手理財，中信銀也祭出「嵐山豬豬」，讓民眾每次刷卡消費時，能夠在虛擬撲滿累積投資金，達百元後從約定帳戶扣款投資客戶指定的基金，體驗一邊消費也能一邊投資；隨著投資次數不斷提升，還有機會觸發豬豬變身，提供更多元的專屬服務。民眾只要在2021年底前申辦、還可享0申購手續費優惠。