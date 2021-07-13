聯合再生籌銀彈 簽訂60億元聯貸案

國內太陽能模組大廠聯合再生（3576）今（13）日公告與聯貸銀行團簽訂聯合授信合約，聯貸金額達60億元。聯合再生指出，此聯貸案目的是加速公司轉型與健全財務體質，藉此強化市場競爭力。

聯合再生為國內太陽能模組龍頭廠，模組市占率達五成以上。法人認為，聯合再生進行應是對太陽能市場需求與前景相當看好，才會進行60億元聯貸案，顯示出搶攻市場的決心。

事實上，近年來國內太陽能模組廠都紛紛進行聯貸案，藉此擴充產能以及充實營運；其中，元晶（6443）在去年11月時向銀行團聯貸20億元擴增產線，茂迪（6244）也同步跟進，去年同月也向銀行團聯貸16.8億元，但兩家業者的聯貸規模均不如聯合再生的60億元聯貸案。

至於業務方面，聯合再生將以台灣及美國、英國等成熟市場為重點，持續開發與建設更多海內外太陽能案場，目前該公司已規劃未來三年內開發、建置並持有約500MW的太陽能電站資產，五年內持有太陽能電站資產規模可達1GW（10億瓦），年度電費收入可達新台幣55億元，可貢獻20年穩定現金流約新台幣280億元。

聯合再生今年首季每股淨損0.2元，較去年第4季與去年同期改善，但單季稅後淨損仍達5.33億元。展望未來，今年台灣光電裝置量目標3GW（10億瓦），需求較去年倍增，聯合再生預估第3季模組產能滿載，有信心繳出不錯的成績單，預料下半年營運優於上半年。

產能方面，因應市場需求增溫，聯合再生已規劃在台南擴產400 MW（百萬瓦），加上既有的600MW，預估今年底前將會有1GW太陽能模組產能，全面搶攻市場商機。

此外，聯合再生今年已拿下多項公標案，預估今年全年在公標案市占率將達五成，下半年也會積極擴產因應市場需求，並會跨足儲能市場，擴張營運版圖，而本次聯貸案預料將有助於聯合再生充實營運資金，並進一步鞏固市場龍頭地位。