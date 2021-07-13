快訊

BNT疫苗改標籤不影響進貨？趙少康：前晚差點因「台灣地區」沒搞成

聯合再生籌銀彈 簽訂60億元聯貸案

經濟日報 / 記者陳昱翔／台北即時報導

國內太陽能模組大廠聯合再生（3576）今（13）日公告與聯貸銀行團簽訂聯合授信合約，聯貸金額達60億元。聯合再生指出，此聯貸案目的是加速公司轉型與健全財務體質，藉此強化市場競爭力。

聯合再生為國內太陽能模組龍頭廠，模組市占率達五成以上。法人認為，聯合再生進行應是對太陽能市場需求與前景相當看好，才會進行60億元聯貸案，顯示出搶攻市場的決心。

事實上，近年來國內太陽能模組廠都紛紛進行聯貸案，藉此擴充產能以及充實營運；其中，元晶（6443）在去年11月時向銀行團聯貸20億元擴增產線，茂迪（6244）也同步跟進，去年同月也向銀行團聯貸16.8億元，但兩家業者的聯貸規模均不如聯合再生的60億元聯貸案。

至於業務方面，聯合再生將以台灣及美國、英國等成熟市場為重點，持續開發與建設更多海內外太陽能案場，目前該公司已規劃未來三年內開發、建置並持有約500MW的太陽能電站資產，五年內持有太陽能電站資產規模可達1GW（10億瓦），年度電費收入可達新台幣55億元，可貢獻20年穩定現金流約新台幣280億元。

聯合再生今年首季每股淨損0.2元，較去年第4季與去年同期改善，但單季稅後淨損仍達5.33億元。展望未來，今年台灣光電裝置量目標3GW（10億瓦），需求較去年倍增，聯合再生預估第3季模組產能滿載，有信心繳出不錯的成績單，預料下半年營運優於上半年。

產能方面，因應市場需求增溫，聯合再生已規劃在台南擴產400 MW（百萬瓦），加上既有的600MW，預估今年底前將會有1GW太陽能模組產能，全面搶攻市場商機。

此外，聯合再生今年已拿下多項公標案，預估今年全年在公標案市占率將達五成，下半年也會積極擴產因應市場需求，並會跨足儲能市場，擴張營運版圖，而本次聯貸案預料將有助於聯合再生充實營運資金，並進一步鞏固市場龍頭地位。

太陽能 聯貸案

延伸閱讀

百和興業2.2億美元聯貸 2倍超額認購

抗議官方作法 玩家模組修復《聖騎士之戰 -奮戰-》台灣、西藏等刪減內容

聯合再生6月營收13.8億元 月增8%

中鋼風電事業 獲500億聯貸

相關新聞

花敬群：社宅包租代管戶數成長至將近2萬戶

內政部營建署今（13）日表示，7月9日為強化8月即將實施的「分級租金補貼」及「社會住宅包租代管整合租金補貼」轉軌機制，邀...

「請支援收銀」未來成絕響？消費者排隊一景將被自助結帳取代

疫情升溫，人與人盡力避免過於密切接觸，主要通路包含超市龍頭全聯、量販龍頭家樂福、藥妝龍頭屈臣氏都開始布局自助結帳機。有業者指出，近期因受疫情影響，使用自助結帳機的使用率提升約2成。...

微解封首日供電吃緊 用電量估飆升至3,830萬瓩

受到太平洋高壓影響，全台高溫炎熱，今（13）日是微解封第一天，部分上班族陸續返回公司上班，但預估最高用電量仍持續飆升至3...

陳冲：基本工資審查跟打疫苗一樣 別故弄玄虛

疫情影響，5月失業率攀升，三級警戒下6月失業率恐持續升高，基本工資審議委員會則將在9月召開，每年勞資政學基本工資攻防大戰...

陳冲：基本工資調整與施打疫苗順序 都應化繁為簡

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲今（13）日指出，基本工資調整，應不影響產業發展及全民就業，尤其在疫情已影響就業...

後疫情時代得「廉航」得天下？日本兩家國籍航空難得有默契 砸重本擴大廉航版圖

國際航空運輸協會（IATA）今年3月說，受疫情影響需求緊縮，2020年全球航空業收入恐減少了20兆日圓。面對後疫情時代的航空市場，日本兩大國籍傳統航空看法一致：得廉價航空者、得天下。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。