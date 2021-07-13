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聯合再生與第一銀行等銀行團 簽訂60億元聯貸案

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

太陽能大廠聯合再生（3576）今（13）日宣布，由第一銀行、合作金庫、中國信託及土地銀行統籌主辦，總金額新台幣60億元的聯合授信案已完成簽約。聯合再生表示，此聯貸案除了使公司財務體質更加強健以外，更為公司未來發展準備好充實的資金。

聯合再生的60億元聯貸案，由第一銀行、合作金庫、中國信託及土地銀行統籌主辦。本次聯貸案獲得參與銀行的高度支持，展現對聯合再生及台灣再生能源的認同，並為ESG永續經濟、環境保護盡一份心力。

聯合再生表示，公司近幾年積極轉型 ，衝刺太陽能模組及系統市場，已連續多年蟬連台灣模組出貨量第一寶座，近年來並積極開發下游太陽能電站相關事業。

聯合再生規劃三年內將開發、建置並持有約500MW的太陽能電站資產，五年內持有太陽能電站資產規模可達1GW（10億瓦），三年內預計投資金額將超過33億元。

除了創能(太陽能)外，聯合再生能源也是國內少數亦跨足儲能的全方位綠電解決方案供應商。

目前該公司已取得台灣最大南鹽田儲能系統建置案，同時也跨足用電大戶解決方案，台灣綠電憑證的供應，以及台電即將在7月上線的AFC輔助服務交易平台，提供完整及安全的方案。

聯合再生表示，由於儲能在穩定供電的角色日趨重要，台電基於電力穩定，規畫目標為2025年建置590MW/590MWh的電池儲能系統，儲能市場預期將有爆發性成長，可望為聯合再生未來營收成長增添動能。

太陽能 中國信託 第一銀行

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