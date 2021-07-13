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用電破歷史新高 今日最高用電量3859.9萬瓩

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導

台電今（13）日表示，全台多處高溫炎熱，加上三級警戒民眾待在家裡吹空調等原因，今日最高用電量於下午2點59分達到3,859.9萬瓩，打破今年5月27日甫刷新的3,802.2萬瓩紀錄。今日備轉容量為287.2萬瓩，備轉容量率為7.44%，備轉容量率燈號進入用電吃緊黃燈。

台電表示，隨著時序已進入盛夏，用電量不排除再創新高，目前原歲修、大修機組已陸續歸隊，民營新增電源、再生能源也持續併網加入供電行列，以及持續推動需量反應等輔助服務，台電將致力確保供電穩定。

台電指出，太陽光電通常於中午時段達到發電尖峰，以今日用電尖峰時段來說，太陽光電的供電能力約225.5萬瓩，占尖峰用電負載約5.84%。午後用電高峰期間，太陽光電供電能力均維持在300萬瓩以上。尖峰過後光電供電能力因中南部午後雷雨而遞減。為了滿足夜間居高不下的用電需求，台電也將調度抽蓄水力機組發電，並搭配需量反應等需求管理措施，來維持供電穩定。

台電呼籲，未來盛夏用電量可能再創新高，盼全民共同節約能源、珍惜電力，除隨手關燈，拔掉不使用的電器插頭，冷氣機的溫度設定宜維持在26度到28度之間，據統計每升高1度的設定，就可以省電6%。

此外，台電也籲請各界儘量避免在用電尖峰時段（下午2時到晚上8時）使用洗衣機、烘乾機、烤箱等大型耗能家電，舒緩用電尖峰的負擔。

太陽光電 台電 供電

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