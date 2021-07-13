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離岸風電區塊開發方案 台灣綠電應用協會提建言

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導

討論多時的離岸風電第三階段區塊開發即將在今年7月公告方案。台灣綠電應用協會秘書長許博涵表示，台灣綠電九成仍被躉購費率限制，因此認為三階段期望能真正充實綠電來源，讓企業有更多的綠電賣方選擇，同時賦予綠電價格以及綠電來源的多元選擇性。

許博涵說，政府規劃到2025年台灣將有兩成電力來自於可再生能源，預計其中九成的綠色電力仍將被台電以躉購費率收購，但這儼然是綠電市場的緊箍咒，企業想要買合理價格的綠電，只能仰賴採取競標的第三階段離岸風電開發，期望能大量釋出綠色電力到市場，讓產業界得以採購不受政府躉購價格影響、符合市場邏輯和價格調節的綠電。

許博涵認為，去年丹麥離岸風電開發商沃旭能源售予台積電、一口氣預計提供30億度的綠電。但供應過度集中於少數的外資離岸風電開發商，顯然非市場之福，「如果第三階段離岸風電開發有更多的綠電供應商參與，將為綠電市場注入更多供應活力，市場能更加健全。」

許博涵表示，依據目前草案，每次風場分配釋出3GW、開發商每次獲配以500MW（百萬瓦）為上限，如此將至少有不重複的六家開發商進入綠電市場成為參與者，相信可望有效紓緩綠電市場供需嚴重失調和供應過度集中的情況。

另一方面，綠電市場亟需的再生能源售電商處境仍然令人擔憂，若缺乏售電商有效整合需求、和可配合以支持市場的綠色金融機制，綠電開發商對於市場上更多企業需求仍然興趣缺缺。因此許博涵期盼，第三階段開發能充實綠電來源，增加綠電賣方、綠電價格及綠電來源的多元選擇性。

台灣綠電應用協會建議可積極鼓勵開發商促成國際風電供應鏈和台灣享譽全球的科技通訊（ICT）產業合作，讓離岸風電的發展具備更高效率、穩定輸出、智慧化的調節管理。另外，政府應建立「新階段、新國產化」政策優惠環境，不「強人所難」，避免國際已具備成熟供應體系或台灣不見得有機會可持續發展的傳統國產化環節作文章。

綠電 離岸風電 電商

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