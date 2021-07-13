花敬群：社宅包租代管戶數成長至將近2萬戶

內政部營建署今（13）日表示，7月9日為強化8月即將實施的「分級租金補貼」及「社會住宅包租代管整合租金補貼」轉軌機制，邀集地方政府、國家住都中心及租賃業者辦理「分級租金補貼與包租代管共識營」，內政部政務次長花敬群也到場頒獎、致詞，針對辦理住宅補貼五年以上且參與包租代管1至3期的資深同仁，頒發「卓越貢獻獎」，對於這幾年來為住宅補貼及包租代管長期奉獻、盡心盡力的夥伴，表達最深的敬意與謝意。

花敬群表示，住宅補貼方案自96年開始推動迄今，從計畫戶數1萬2,000戶一路到現在的12萬戶，成長為十倍，不斷精進收件、審查、撥款等環節，都需要仰賴地方夥伴們的配合。此外，社會住宅包租代管從無到有，第一期推動迄今，也是突破層層困難，透過政府、房東、房客及租賃業者這四方的所有環節配合，才能從早期不到1,000戶，成長到現在將近2萬戶，推動迄今雖然時間不長，有此成果實屬不易。

營建署長吳欣修與會開幕致詞時表示，今年有兩個特別的變革，其一，是8月將實施「分級租金補貼」，其二，是「社會住宅包租代管整合租金補貼」轉軌機制，為強化二大方案之推動，舉辦「分級租金補貼與包租代管共識營」，以凝聚中央、地方政府、住都中心及租賃業者之共識及加強教育訓練。

營建署表示，當天參與共識營的地方政府、住都中心及租賃業者者多達217人，值此疫情期間能夠凝聚這麼多人共同於線上共識營進行交流，實屬首創之舉，也感謝委託團隊之喜丞創意團隊精心規劃及軟硬體設備的配合。

營建署也藉此次共識營活動，針對住宅補貼及包租代管資深同仁頒發「卓越貢獻獎」、「開疆闢土獎」及「承先啟後獎」，共有58位得獎者，並分別由花敬群、營建署副處長朱慶倫、國民住宅組組長歐正興以「線上頒獎」方式頒發，並與得獎人「線上合影」留念。

榮獲「卓越貢獻獎」的高白芬股長，於高雄市政府都市發展局服務，辦理住宅補貼業務及社會住宅包租代管計畫、推動及宣導社宅包租代管政策及住補政策不遺餘力，長期無私奉獻、盡心盡力、不畏困難。

同樣榮獲「卓越貢獻獎」的王基政科長，於桃園市政府住宅發展處服務，自106年度起配合營建署辦理社會住宅包租代管計畫，媒合戶數迄今全國第一，今年5月1日也率全國之先開辦社會住宅包租代管第三期計畫。