快訊

本土新增28例、6死 即日開放18歲以上疫苗意願登記

經濟復甦 法人：美股布局科技、價值股補漲雙軸線

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
經濟復甦將帶動企業獲利，美股下半年布局可鎖定科技、價值股補漲雙軸線。(永豐金證券提供)
經濟復甦將帶動企業獲利，美股下半年布局可鎖定科技、價值股補漲雙軸線。(永豐金證券提供)

美股強勁，下半年如何布局？永豐金證券表示，低利率、通膨壓力淡化、加上疫後經濟復甦，推動美股多頭氣勢持續，在經濟復甦階段，包括能源、金融、工業等景氣循環產業都可以關注，並看好科技成長股長線趨勢，投資人可以成長型與價值型股票進行雙軌配置，掌握疫後時代的新常態生活商機。

永豐金證券策略分析師陳泓睿說，美國廣泛施打疫苗逐步脫離防疫封鎖，經濟邁向正軌，遞延的消費需求發酵，企業因應需求增加員工雇用，就業市場明顯好轉，根據ADP研究機構6月底的數據，美國私人企業就業人數增加69.2萬人，明顯優於彭博預期，顯示勞動市場正復甦；美國初領失業金減至36.4 萬人，創下疫情爆發以來新低，6月份裁員人數僅有20476人為21年來的低點，激勵美股持續走揚。

疫情下企業數位轉型加快，包括電子商務消費、遠距工作、視訊會議及遠距教學等，皆已改變全球生活習慣；陳泓睿說，數位轉型的長期趨勢不會因疫情趨緩而改變，投資人應以長線眼光思考布局，挑選數位轉型、雲端軟體題材股或相關ETF，採定期定額策略進行布局。

另外，新冠病毒流感化疫苗施打可能成為常態，陳泓睿表示，生技醫療類股過去一年表現落後，估值相對較低，加上健護類股將同步受惠經濟重啟及政策面支持，後勢可期，投資人可注意相關類股表現。

根據永豐金證券的統計分析，上半年結束，美股三大指數連續第5季收高，年初至今，標普500指數漲14.4%，創1998年以來上半年漲勢第2高紀錄，那斯達克指數與道瓊指數漲幅均超過12%，成績亮眼。根據歷史經驗統計，自1979年以來，標普500指數在上半年大漲10%以上曾發生過14次，14次經驗中，有11次下半年續揚，僅3次呈現拉回，續漲機率高達79%，平均漲幅達6.3%。

陳泓睿表示，展望下半年，投資人仍須注意通膨升高、聯準會購債計畫反轉的速度快過預期，以及經濟成長攀峰等風險因素，但在今年強勁企業獲利增長及美國經濟大幅成長信心帶動下，下半年美股仍可望進一步走高，投資人可靈活順勢盤面操作，掌握財富先機。

美股

延伸閱讀

美股下半年布局 法人：鎖定科技、價值股雙軸線

「史詩級泡沫」破裂前兆？3因素讓股市波動加劇 大咖提醒投資人該小心了

美股道瓊指數近35000點 史指、那指創新高

美債券基金 資金避風港

相關新聞

「請支援收銀」未來成絕響？消費者排隊一景將被自助結帳取代

疫情升溫，人與人盡力避免過於密切接觸，主要通路包含超市龍頭全聯、量販龍頭家樂福、藥妝龍頭屈臣氏都開始布局自助結帳機。有業者指出，近期因受疫情影響，使用自助結帳機的使用率提升約2成。...

微解封首日供電吃緊 用電量估飆升至3,830萬瓩

受到太平洋高壓影響，全台高溫炎熱，今（13）日是微解封第一天，部分上班族陸續返回公司上班，但預估最高用電量仍持續飆升至3...

陳冲：基本工資審查跟打疫苗一樣 別故弄玄虛

疫情影響，5月失業率攀升，三級警戒下6月失業率恐持續升高，基本工資審議委員會則將在9月召開，每年勞資政學基本工資攻防大戰...

陳冲：基本工資調整與施打疫苗順序 都應化繁為簡

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲今（13）日指出，基本工資調整，應不影響產業發展及全民就業，尤其在疫情已影響就業...

後疫情時代得「廉航」得天下？日本兩家國籍航空難得有默契 砸重本擴大廉航版圖

國際航空運輸協會（IATA）今年3月說，受疫情影響需求緊縮，2020年全球航空業收入恐減少了20兆日圓。面對後疫情時代的航空市場，日本兩大國籍傳統航空看法一致：得廉價航空者、得天下。

5月雇工、薪資 減幅雙創紀錄

主計總處昨天公布五月受雇員工薪資調查，受到疫情衝擊，受雇員工比四月減少五點二萬人、薪資減幅百分之○點七五，都創下歷年同期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。