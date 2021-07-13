今年全產業平均月薪4.2萬 半導體領先、餐飲業墊底

這波本土疫情已衝擊全民就業，不少人甚至被迫必須轉換跑道，但到底投入什麼產業可以突破窮忙？根據104人力銀行旗下104玩數據今（13）日公布的最新薪資調查發現，2021年全產業平均月薪4.2萬元，產業平均月薪高於5萬的「遙遙領先群」有：電腦及消費性電子製造業、半導體業、鞋類∕紡織製品製造業、以及投資理財相關業：平均月薪不到3.5萬的「嚴重落後群」如餐飲業、婚紗攝影及美髮美容業，高低兩群平均月薪相差三成。

「工作28K甚至更少，台北生活開銷那麼高，實在很難叫人接受」、「爸媽生病需要錢，希望有一份發展比較好的職業」、「目前的薪資不利於儲蓄，希望轉職薪資比現在多」、「每天工作12小時，薪水卻沒有達到30K覺得很失望」….這些都是上班族的真實心聲。

但，到底投入什麼產業可以突破窮忙？104玩數據比對各產業平均月薪，依金額級距分為五群。

第一群「遙遙領先群」平均月薪高於4.5萬。包括：電腦及消費性電子製造業、半導體業、鞋類∕紡織製品製造業、投資理財業、軟體及網路業、金融業、光電及光學業、石油及煤製品製造業、電信及通訊業、顧問∕研發∕設計業、水電能源供應業。

其中，又有四個產業翹楚平均月薪超過5萬元，除了一般週知的電子製造業54,640元、半導體業52,288元之外，鞋類/紡織製品製造業因產業升級轉型、海外營收分潤、或加碼外派津貼已成「黑馬」平均月薪51,061元，投資理財業名符其實「錢滾錢」，因金融業獲利履創新高、投資理財興盛，平均月薪50,849元。其他「遙遙領先群」多為資通訊、顧問知識財、石化重工業、以及藍灰領技術職。

第二群則是「小幅領先群」平均月薪4.2萬~4.5萬。包括：運輸業、建築或土木工程業、精密儀器及醫療器材業、電子零組件業、保險業、化學製造業、不動產、電力機械設備製造業、廣告行銷∕傳播經紀業、育樂用品製造業、法律服務業。

薪資會因為職務角色、年資、以及個人條件而不同，但都會包覆在各該產業是否獲利、以及產業能見度之內。以電腦及消費性電子製造業、及半導體產業為例，雖然員工多為理工背景的工程師，但也歡迎非理工科系畢業生從業務、採購、客服等職務切入，共享產業獲利的成果。

其他如第三群「小幅落後群」平均月薪4.0萬~4.2萬，第四群「中度落後群」平均月薪3.5萬~4.0萬，第五群「大幅落後群」平均月薪低於3.5萬。

其中，敬陪末座的三個產業：社會福利產業平均月薪35,225元，不以營利為目的，企業收入多半回饋服務對象，雖然薪水低、心靈卻最富足，若想爭取高薪，可運用本身專業，爭取上述高薪產業的CSR相關職務。婚紗攝影及美髮美容業平均月薪34,972元，屬於接案性質、且收入較不穩定，需久磨作品、增加個人品牌，才能提升客戶的指名度，或建議增加接案量、以量取價。餐飲業平均月薪34,426元，有不少是以最低基本工資時薪部份160元計薪，薪資普遍偏低，建議考取餐飲證照、爭取談薪籌碼，有烹調證照、年資5年中餐廚師平均月薪42,000元，比餐飲業平均月薪增長22%。

104玩數據這次取樣29萬筆薪資資料，不分產業、職務、年資，2021年全體62產業平均月薪4.2萬元，其中22個產業(約三分之一)高於全體平均，40個產業(約三分之二)低於全體平均。