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陳冲：基本工資調整與施打疫苗順序 都應化繁為簡

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲今（13）日指出，基本工資調整，應不影響產業發展及全民就業，尤其在疫情已影響就業下；政府在決策時，指標之一，至少應有最低工資占平均工資（Median／Mean）的比例，俗稱Kaitz index，標準可以簡化，至多再配合一彈性條款即可，否則就像疫苗施打的第7類人員隨意膨脹一樣，讓民眾無所適從。

陳冲表示，疫情緊張，疫苗短缺，自然就有經濟學上最基本也最詭異的議題---分配。政府為決定先後，定有注射次序，其中引發爭議最多的，就是增列的第7類人員，更爭議的是，第7類的內容又不斷擴充，由2月開始的兩款，到7月初的十款，換言之，緊跟在後的第8類已經技術性地退居為第16類。難怪飽受埋怨的台北市長柯文哲直言，第7類的插隊與膨脹，是政府在「製造疫苗特權」，與其隨時創造新標準，市長幕僚表示，不如乾脆改以年齡為準，簡明易行，也無黑箱問題。

陳冲表示，同一時間，有一類似新聞來湊熱鬧。基本工資審議委員會，往年都在8月召開，今年因三級警戒，日前傳出將改在9月召開，時間還早，但勞資雙方已在互相叫陣，甚至為一個月間經濟、就業能否改善而爭論。

勞資角力是每年必演的戲碼，但由審議辦法第二條主管機關可掌握的席次看，應是政府說了算。其中最困擾的是調整工資，並無客觀標準，也許勞動部長不同意，因為辦法第四條自民國74年起就有七項標準，但請注意該條僅說「應收集下列資料並研究之」，並未規定是調整的依據，也沒有任何拘束力，因此空有七大資料，卻沒有基於資料進而調整工資的機制，徒留委員吵架空間而已。

陳冲說，「試問，GDP差0.1%對基本工資能有何影響？ 最後每年都是外勞歡欣鼓舞，勞保健保保費增加，如何調整依然是勞動部的黑箱。」

他強調，OECD在介述會員國最低工資時，列有一比較表，即最低工資占平均工資（Median／Mean）的比例，俗稱Kaitz index，這一指數尤其是分母部分，講的是全國就業人口的平均工資／中位數工資，其實已隱含各國經濟狀況、物價指數，GDP、各業工資、平均工資等之綜合結論，已充分考慮辦法第四條的內容。我們倒不是說，只要Kaitz index一項標準即可，而是說與疫苗分配相同，標準可以簡化，至多再配合一彈性條款即可，否則治絲益棼，就像第7類人員隨意膨脹一樣，連柯文哲都無所適從，遑論市井小民。

陳冲指出，自己在2012年底於行政院公文內，即要求當時的勞委會，務必統計確實領取基本工資人數、台灣合理的Kaitz index、有無就行業、地區研訂不同標準的必要等，可惜人去政息，上述基本提示，九年來仍無答案。近日看到勞資學政四方發表宏論，恰多為當年未盡之事，better late than never，事涉庶民權益，還是希望早日能有簡便透明的方式。人民都清楚了解，也不影響產業發展及全民就業。

他認為，歐盟外圍組織Eurofound，持續關心最低工資議題，也注意疫情對就業的衝擊，歐盟各國因開發程度不同，而有凍結、微調最低工資不同的舉措。台灣5月失業率升高，6月也不會改善，近期無薪假人數又創新高，考慮對就業市場的影響，也是討論基本工資時的重要考量吧！

陳冲 基本工資

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