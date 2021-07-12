AIT處長酈英傑卸任前拜會王美花 「真朋友」道別

美國在台協會處長酈英傑即將卸任，經濟部表示，酈英傑今（12）天拜會經濟部部長王美花，同時與她道別。兩人除相談甚歡之外，王美花還為他準備一份臨別禮物，由台灣檜木製成的雷射雕刻畫像，並刻有「真朋友，真進展」字樣。

經濟部臉書貼文紀錄酈英傑與王美花的道別互動，指出兩人還沒坐下，就已經先聊了近10分鐘，從一起參加的活動，聊到一起完成的工作，這也是酈英傑跟台灣很多朋友間的友誼寫照。

貼文描述，在酈英傑任內，台美間的夥伴關係持續深化，合作的面向既多且廣。他深刻了解台灣，也不時透過社群媒體，展現他完全融入台灣社會的一面。這段時間，台美的經貿關係有很多進展，像是睽違5年的TIFA再啟動，展開了經濟繁榮夥伴對話（EPPD），以及半導體、醫藥等產業的供應鏈合作討論；同時，在長期的賦權與人才培育工作上，台美雙方也在系統性的合作架構中，共同推動女性經濟賦權及女性創業學院（AWE）。

疫情期間，台美之間也彼此援助，去年台灣捐贈口罩與相關醫材給美國，不久前，美方則捐贈重要的疫苗，展現互助互信的台美深厚友誼。

經濟部貼文表示，離開之前，經濟部送給酈英傑一份臨別禮物，「一打開，就聽到他爽朗的驚喜笑聲」，是一個台灣檜木的雷射雕刻畫像，上面寫著「真朋友，真進展」。貼文指出，因為台美關係能夠持續深化，要感謝酈英傑這樣的「真朋友」，為台美合作帶來的「真進展」，更希望這個充滿「台灣氣味」的畫像，代表台灣人對酈英傑處長不變的情誼與祝福，會一直陪伴他。